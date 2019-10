Tragédia no Edifício Andrea: reações aos poucos dos parlamentares

Em meio a uma sessão calma na Câmara Municipal de Fortaleza, com poucas chances de tormenta, veio da cidade a notícia que provocou rebuliço entre os parlamentares eleitos para representar os fortalezenses. Foi por volta das 11 da manhã que os vereadores começaram a receber as notícias sobre o desastre ocorrido na Capital e compartilhar com os colegas. Menos como políticos e mais como cidadãos, eles iam acompanhando atentos a sucessão de informações. Nas conversas, o comentário de que o prédio ficava a apenas a alguns quarteirões da sede do PDT, maior bancada da Casa, além do temor pelas crianças e idosos que ali residiam. Em meio a um ambiente tantas vezes frio, também cabe a emoção que envolve uma tragédia dessa natureza. E de que disso saiam soluções razoáveis para o problema que se repete.



Luana Barros

Repórter