Sozinho em casa ou acompanhado em uma Ilpi?

Em 2003, a telenovela "Mulheres Apaixonadas", de Manoel Carlos, foi exibida pela Rede Globo e, dentre as suas histórias, uma que mobilizou o público foi a do casal de idosos, Leopoldo e Flora, que viviam no mesmo apartamento com o filho, a nora e dois netos. Os dois ajudavam o filho no sustento da casa e da família, mas eram maltratados pela neta, que só conseguia enxergá-los como um peso.

Dóris, a neta, humilhava e furtava dinheiro dos avós para satisfazer seus caprichos, mas os dois sofriam calados. O problema só se resolveu no final, quando Leopoldo e Flora se mudaram para o Retiro dos Artistas, onde passaram a ter uma vida mais tranquila e feliz.

Esta história e outros fatos negativos relacionados à pessoa idosa tiveram grande repercussão e proporcionaram um olhar mais específico dos órgãos fiscalizadores nas instituições de longa permanência para pessoas idosas, permitindo maior e melhor qualificação no cuidado dispensado aos residentes nesses ambientes.

É melhor a pessoa idosa residir com a família onde não é cuidada nem recebe afeto? Ou ser institucionalizada onde ela tem atenção contínua de uma equipe de profissionais capacitada e treinada para atendê-la integralmente em todas as suas necessidades?

A reflexão sobre os questionamentos acima surge e sugere uma resposta neste momento, quando o Lar Torres de Melo completa seus 114 anos de existência. Sendo uma das maiores instituições de longa permanência para idosos na região, presta serviço de assistência de natureza médico-social e proporciona um lugar para a pessoa idosa viver com dignidade.

O rol de cuidados abrange a vida social, emocional, as necessidades de vida diária e assistência à saúde. Conta com equipe multidisciplinar com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogo, farmacêutica, terapeuta ocupacional, economista doméstica, além de equipe de técnicos de enfermagem e cuidadores de idosos.

A instituição atende 230 idosos. Os que possuem maior tempo de residência têm data de admissão em 1962, 1972 e 1975. Outros três idosos contam com mais de 30 anos e treze deles têm tempo de permanência entre 21 e 30 anos no Lar. Para os idosos dependentes, a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) se apresenta como uma possibilidade de cuidado qualificado para o qual a família não tem preparo ou disponibilidade para fazê-lo.

Dessa forma, o Lar Torres de Melo é um lugar para o idoso viver com dignidade, com resgate da vida social, de convívio com pessoas de mesma idade e de não se sentir um peso para a família.

Por fim, a sociedade transforma em heróis e assegura eternidade àqueles que não podem morrer, como é o caso dos que construíram e lutaram sempre pelo Lar Torres de Melo. Eles são imortais para todos os ali residentes!