Por que Filosofia?

Todos os dias somos bombardeados por notícias de crimes terríveis praticados por pessoas “normais”. Pessoas com excelente educação, projeção social, e que tiveram acesso ao que nossa sociedade propõe como metas válidas para uma vida bem-sucedida. No entanto, não aprenderam sobre o que mais importa!

Isso nos obriga a refletir sobre os rumos de nossa sociedade. O que desejamos? Quais nossas propostas? A educação que recebemos e damos aos nossos filhos é a mais válida? É a que nos levará a um mundo melhor? Responder a isso pode nos ajudar a entender a causa de nossos problemas.

Essas questões permeiam o universo filosófico: “Quem sou, de onde vim e para onde vou?”, são o centro em torno do qual se voltaram os grandes pensadores da história.

A humanidade enfrenta graves problemas: convulsões sociais, estagnação econômica, ecológicos e questões de saúde como depressão. Muitos destes problemas são frutos de nossa inabilidade em lidar com nós mesmos, com as pessoas e com a natureza.

Nossos problemas sociais têm sua causa em nós mesmos, e é preciso apenas um pouco de reflexão e humildade para reconhecê-lo. A causa não está fora, está dentro. É algo íntimo. Ela se encontra em nossas motivações, em nossos ideais de vida.

E que ideais defendemos? No que acreditamos? Existe uma natureza propriamente humana e que desenvolvê-la nos ajudaria a ser mais felizes? Cada um deve buscar as próprias respostas e decidir o melhor para si, mas em algo deve haver consenso: no fato inequívoco de que apenas quando há elementos como valores humanos pode haver uma felicidade mais plena. Dizia Aristóteles que cabe ao homem o exercício da razão e que esta deveria ser guiada pelo exercício da virtude.

Talvez seja o momento de olharmos um pouco mais para nós mesmos e buscarmos valores e virtudes que possam nos reencontrar com a nossa própria humanidade.