Faltando 6 jogos, Fortaleza já superou pontuação de todo o Brasileiro de 2006; veja histórico do Z-4

Ainda falta um pequeno pedaço de chão para o Fortaleza percorrer, visualizando a conquista da manutenção na Série A do Brasileiro, principal objetivo do clube na temporada. Se dentro do campeonato as coisas ainda não estão resolvidas, faltando cerca de 4 a 7 pontos em 18 possíveis (6 partidas), no histórico do clube na competição nacional, a campanha atual já é digna de admiração.

O Fortaleza já superou, faltando 6 jogos para o fim do campeonato, toda a Série A disputada em 2006. Aquele foi o primeiro campeonato brasileiro disputado no formato de 20 clubes, que permanece até hoje. Naquela edição, passadas as 38 rodadas, o Leão somou apenas 38 pontos, o que ocasionou no rebaixamento do clube para a Série B. E foi este rebaixamento que iniciou período de declínio, com queda para Série C (2008) e manutenção na terceira divisão até 2017. A reviravolta, como torcedor tricolor já sabe, veio a partir daquele ano, com consequente título e acesso na Série B 2018 e conquistas regionais.

Neste ano, seguindo a rota de ascensão, a campanha é totalmente diferente. São 39 pontos somados e situação extremamente positiva para a busca da permanência.

Veja histórico do Z-4 na 32ª e 38ª rodada de 2006 a 2018