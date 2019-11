Novo patamar da Selic força investidor a assumir riscos

A decisão unânime do Copom de baixar a Selic de 5,5% para 5% ao ano vai forçar o investidor brasileiro a assumir mais riscos, nesta nova etapa da política nacional de juros. Depois da desmitificação da poupança como melhor forma de guardar dinheiro e a migração para outras possibilidades, como o Tesouro Direto, os investidores estão sendo empurrados para o mercado de ações e fundos multimercado para manter os ganhos.

Isso porque os investimentos conservadores e moderados estão rendendo bem menos. Nenhum faz o investidor perder dinheiro, ainda.

Mas se o apelo do mercado financeiro for atendido e a Selic baixar a 4,5%, a tendência é que as perdas aconteçam na renda fixa e na poupança já de imediato.

O momento, então, é de adaptação. Antes que a inflação corroa todos os ganhos é preciso testar outros tipos de aplicações e, se o apetite for tão grande quanto a coragem, arriscar mais. Aí estão as ações da bolsa e os fundos multimercados para atender estes desejos.

No entanto, experiência e mais recursos são pré-requisitos. Além de bastante atenção. Afinal, há golpistas no mercado.

Antes de qualquer decisão, é preciso conferir a existência do investimento e do corretor na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e, mesmo após a idoneidade comprovada, procure conhecer o produto escolhido e estude. Isso melhora a tomada de decisões e diminui as chances de acatar indicações falhas.

O lado bom

Mas nem tudo foi tão ruim para o investidor pessoa física de perfil menos ousado dentro da política de juros. A redução da Selic beneficiou os bancos e isso fez com que a taxas de crédito imobiliário sofressem reajustes para baixo, na guerra dos juros travada entre instituições públicas e privadas.

Após a decisão do Copom, Caixa Econômica e Banco do Brasil já reajustaram as tabelas do financiamento de imóveis para baixo, o que pode gerar medidas similares nos bancos privados. Surge, então, uma nova oportunidade de investimento.

Tão conservadora quanto a poupança, a compra de imóveis exige mais tempo e garantias, mas pode tornar-se viável na retomada do crescimento da economia, quando imóveis desvalorizados podem reaver o valor de antes.