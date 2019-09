A magia do rádio

O rádio tem o seu eterno encanto. Atualmente, as emissoras em FM estão em crescente. A Frequência Modulada dominando pelo som, mas sem ofuscar as AMs. Amplitude Moderada no seu caminhar pioneiro vai ser sempre um emblema. Marca tradicional da comunicação realmente de ponta.

Nos meios políticos, o rádio ocupa o lugar de destaque tão próprio do sem fio. Muitos anos de AM. Prefixos os mais diversos. Emissoras promovendo mudanças de AM para FM. Os ouvintes encontram os comunicadores referência da radiofonia local. Homens de rádio com o DNA certo correndo na veia de idealismo. Rádio e comunicador são sinônimos nessa seara radiofônica. Anos de AM, na consolidação de uma "fala oficial" entremeada por uma programação elegante, desde os tempos dos Diários Associados.

Rádio é rádio ressaltam as publicidades e a prova dessa assertiva vem no tom das apresentações personalizadas de radialistas que amam o seu trabalho. Ondas hertzianas no ar dando o recado que se espera. O som do rádio revelando quer em AM ou FM, serão sempre irmãs na consanguinidade hereditária da boa comunicação. O radialista faz um bom desempenho na arte de comunicar quer por AM ou FM. Relembramos históricas participações firmes entre notícias, música e todo tipo de informações. Mostra inefável dos valores da comunicação de ambos os prefixos. Estamos nivelados pela cultura da simplicidade. O rádio ao alcance de todos.

O rádio é e será sempre o marco histórico na evolução de comunicar falando... Todas as emissoras de rádio são lembradas na festa de cada novo prefixo. Afinal: rádio é rádio, na certeza de um comando de som da "maior comunicação do mundo": o rádio. De permeio estamos de parabéns pela sustentação das emissoras radiofônicas da comunicação número 01, na preferência dos ouvintes de ontem, de hoje e de sempre.

Paulo Eduardo Mendes

Jornalista