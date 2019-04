PSG, Barça e Juve se aproximam de títulos nacionais na Europa

As ligas europeias se aproximam da reta decisiva, e o fim de semana foi de rodada de jogos importantes nos principais campeonatos do Velho Continente. Teve comemorações adiadas na França e na Itália, conquista encaminhada na Espanha e disputa acirrada na Inglaterra.

A expectativa pelos títulos antecipados de PSG e Juventus não se confirmou. No Campeonato Francês, a equipe de Neymar dependia só de uma vitória em casa diante do Strasbourg, mas viu a festa ser adiada após empate em 2 a 2. Líder com 20 pontos de vantagem, terá nova chance de confirmar o título antecipado contra o Lille, 2º colocado, na próxima rodada. Basta um empate para o time parisiense garantir o 8º título nacional - o 6º em sete temporadas.

Cristiano Ronaldo deve ganhar o seu primeiro título com a Juventus

No Italiano, o campeonato também chegou perto de ser decidido. A Juve fez a sua parte ao vencer o Milan de virada no sábado (6), mas não ficou com o título nesta rodada por conta do empate do Napoli contra o Genoa. O cenário a sete rodadas do fim, no entanto, é totalmente favorável ao time de Turim. Isso porque a Juventus só não será campeã se perder todos os jogos restantes, e o Napoli alcançar 100% de aproveitamento em campo.

Messi está perto de levantar mais um troféu com o Barcelona Lluis Gene/AFP

Outro campeonato que também parece estar bastante encaminhado é o Espanhol. O Barcelona venceu confronto direto contra o Atlético de Madri com gols de Luis Suárez e Lionel Messi, e abriu 11 pontos de vantagem na liderança a sete rodadas do fim. O time catalão, inclusive, persegue a tríplice coroa na temporada. Confortável na liga, o Barça está na final da Copa do Rei e segue vivo na Liga dos Campeões - enfrenta o Manchester United, amanhã, pelo jogo de ida das quartas de final.

Na Inglaterra, a briga pelo título segue acirrada. Liverpool e Manchester City se alternam na liderança a cada jogo e estão separados por uma diferença de apenas dois pontos. O time de Anfield retomou a ponta do Inglês ao término da 33ª rodada com a vitória sobre o Southampton na sexta-feira (5). O City, no entanto, conta com um jogo a menos que o rival.