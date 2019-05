Fortaleza e Botafogo/PB decidem título regional na Arena Castelão

Já tendo se sagrado campeão cearense, o Fortaleza tenta agora uma nova conquista: o título de campeão nordestino. Pela primeira vez, o clube chega à final da Copa do Nordeste, diante do Botafogo/PB. O primeiro confronto será hoje, a partir das 21h30, na Arena Castelão, e o segundo, no dia 29, às 20 horas, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

Nas duas partidas, o critério de desempate prevê o maior saldo de gols para que se conheça o campeão da edição de 2019. Quem marcar mais gols nos dois jogos, será o campeão. Em caso de dois empates, o troféu ficará com o vencedor das cobranças de penalidades máximas.



A partida de hoje lança um certo dilema na cabeça do técnico Rogério Ceni e na dos jogadores tricolores, visto que, de um lado está o status e o prêmio de R$ 1 milhão, a que faz jus o campeão; do outro, há outra competição importante em andamento e com duelo mais imediato. No próximo domingo (26), às 19 horas, na Arena Castelão, o Leão do Pici receberá o Vasco da Gama, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Além das considerações acima, quando se fala em título regional, a condição de levantar um novo troféu motiva o elenco de jogadores.

“Estou feliz por chegar à segunda final seguida. Espero que possamos trazer alegrias para a nossa torcida. Não sou nordestino, mas já percebi como o povo aqui é simpático e merece um título como esse. Mas, será difícil, e o Botafogo é uma equipe de qualidade”, disse Gabriel Dias.

O goleiro Marcelo Böeck reforça: “Todos nós do Fortaleza, gostamos de momentos como este e a gente tem se acostumado a momentos assim. Em caso de ser campeão, seria um grande presente”.

O técnico Rogério Ceni deve promover várias alterações, para preservar o grupo de lesões. Porém, Marcelo Böeck reassume a posição, por ser o titular da competição.

Botafogo/PB

O Botafogo treinou no CT do Floresta e o técnico Evaristo Piza não terá o volante Rogério nem o meia Marcos Aurélio, ambos com o terceiro cartão amarelo. O Belo não perde há 16 jogos e vai armar uma retranca feroz contra o Leão.