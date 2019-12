Ceará encaminha contratação do lateral Eduardo, ex-Chapecoense

O Ceará encaminhou a contratação do lateral Eduardo, ex-Chapecoense. O Diário do Nordeste apurou que o atleta recusou uma oferta do CSA para acertar os detalhes contratuais com o Vovô.

O principal motivo para o avanço da negociação foi uma ligação do técnico Argel Fucks, que o fez descartar a proposta azulina. O nome do lateral é tido como prioridade dentre a lista de reforços do clube pois atua tanto na direita como na esquerda. A diretoria também busca um atacante com perfil de camisa 9 para reforçar o elenco.

Aos 33 anos, Eduardo defendeu times como o Bahia e o Athletico/PR. Em 2019, o jogador somou 46 partidas com a camisa da Chapecoense. No mês de maio foi diagnosticado com um tumor benigno no osso da canela esquerda e precisou passar por um procedimento para a retirada - a recuperação foi um sucesso.

Para a posição, o Ceará conta apenas com duas peças: o lateral direito Samuel Xavier e o esquerdo Mateus Farias, das categorias de base. A equipe se reapresenta dia 6 de janeiro no CT de Porangabuçu.