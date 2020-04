Campeonato Alemão estuda retorno com portões fechados e limites de funcionários no jogo

Com os clubes alemães liberadores para treinar, a Bundesliga, o Campeonato Alemão, tenta um retorno no ínicio de maio. Segundo publicação do jornal Bild, os jogos serão com portões fechados e limite de funcionários no estádio. A federação estuda liberar apenas 239 pessoas envolvidas na partida.

A distribuição inclui 126 dentro e fora de campo, entre jogadores, treinadores, médicos, emissoras de TV e quatro apanhadores de bola. E outras 113 espalhadas como seguranças e jornalistas.

O único jogo da história da Bundesliga com portões fechados ocorreu no dia 11 de março, com vitória do Borussia Mönchengladbach sobre o Colônia por 2 a 1. Na época, 600 pessoas foram autorizadas a trabalhar no evento. A data marcou também a paralisação da competição devido à pandemia do novo coroanvírus.