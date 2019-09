Ídolo no Ceará, Dimas Filgueiras mantém rotina leve e desacelerada

A vida de Dimas Filgueiras está ligada ao Ceará desde 1972, quando chegou ao clube vindo do rival Fortaleza. De lá para cá, o “Soldado Alvinegro” colecionou muitas histórias nos 514 jogos em que comandou o time nas suas 41 passagens como técnico.

No Ceará, Dimas ocupou os mais diversos cargos (exceto presidente). Em 2018, após 46 anos dedicados ao Vovô, ele encerrou o seu vínculo empregatício. Desde então, se dedica a outras atividades. Entre elas, estão natação, corrida e canoagem. “Comecei há muito tempo, venho, faço meus exercícios e tomo meu banho de mar”, conta Dimas Filgueiras, hoje com 75 anos.

Conhecido pela habilidade nos pés e pela relação com as quatro linhas, o ex-jogador hoje busca esportes alternativos. Na canoagem, Dimas pratica o caiaque. Para ele, o esporte garante uma sensação de dever cumprido. “Me vejo mais conectado com outros esportes além do futebol. Faço natação, faço corrida e são as duas coisas que faço mais. Tenho uma forte relação com a lagoa também”.

Em busca de uma vida mais tranquila, além dos esportes que servem como uma terapia para o ex-treinador, Dimas valoriza o descanso e o tempo com os filhos e netos. “Faço alguma coisa, mas o mais importante para mim é descansar. Tive muita luta para chegar no ponto que cheguei e não posso abrir mão”.

A rotina se constitui basicamente em uma boa corrida pelo bairro ou uma aula de caiaque. O dia a dia de Dimas é dinâmico, mas bem leve. Os passos firmes e imponentes de antes são mais comedidos hoje .

Em casa, camisas, troféus e homenagens permanecem nas gavetas dos armários. Nas prateleiras da sala, fotos dos filhos, esposa e netos. Ao folhear o livro sobre sua história não esquece os fatos principais que marcaram a carreira. A nostalgia dos causos dos tempos de futebol são mais vivos em sua mente. Por isso, sente-se confortável no seu descanso. “Ele não está tão intenso como estava no Ceará. O tempo desgasta muito a gente. Hoje, ele prefere descansar, nesse descanso ele faz aula de natação, caiaque. Procura fazer terapias, nadar, correr. Estava na hora de descansar e aproveitar a vida”, destaca o filho Ney Filgueiras.

Carreira

Carioca, Dimas iniciou a carreira no Botafogo, onde brilhou ao lado de grandes nomes, como Garrincha e Zagallo. Entre as missões designadas ao jovem lateral uma se destacou: marcar Pelé em duelo entre o time carioca e o Santos, em 1966.

“Ele improvisava muito, essa era a dificuldade. Muito inteligente, ele sempre conversava com o marcador”.

Outra coisa que lembra bem é do convívio com o craque das pernas tortas. A parceria de Dimas e Garrincha ia para além do campo. Era do rapaz a missão especial de escrever as cartas que o astro do futebol mandava para as fãs.

“Quando a gente viajava muito, o Mané não tinha esse dom de escrever então eu escrevia para ele. Garrincha dizia para quem era e eu escrevia. Na concentração ele já dizia:

“O garoto tem que ir, o garoto joga nas quatro”. E o treinador atendia. Era uma forma de ele retribuir” .

Dimas Filgueiras observa treino do Ceará JL Rosa

Dimas veio para a capital cearense defender a camisa tricolor. No Fortaleza, o ex-jogador permaneceu até 1972, quando se transferiu para o Ceará. A história com o Alvinegro se confunde com a sua história de vida.

“Vim aqui para passar três meses no Fortaleza, passei para o Ceará e fiquei aqui dentro, comecei minha vida. Virei cearense. No Ceará, fui campeão várias vezes como jogador e treinador. Lembro de muitas coisas boas”.

Passando por vários cargos no time alvinegro, Dimas já foi preparador físico, auxiliar, supervisor, diretor, vice-presidente, coordenador de base e treinador. E m 1982, fez sua estreia como técnico. Foram muitos anos dedicados ao Ceará que renderam ao ex-jogador a idolatria da torcida.

Dos 40 anos no clube, foram apenas dois títulos conquistados para a torcida alvinegra. O primeiro título veio com a vitória em cima do Ferroviário em agosto de 1996, que deu ao clube o Estadual. Em agosto de 2002, o segundo título do Estadual de Dimas veio em um Clássico-Rei.

Com Dimas, o Ceará foi às duas competições internacionais de sua história. Em 1994, o time foi vice-campeão da Copa do Brasil e garantiu uma vaga na Copa Conmebol, no ano seguinte. Já em 2010, levou o Alvinegro à 12ª posição da Série A, feito que rendeu vaga para a Copa Sul-Americana.

Encontro

No sábado (14), às 21 horas, Ceará e Botafogo se enfrentam na Arena Castelão. Nada de coração dividido, Dimas tem torcida definida. “Joguei 11 anos no Botafogo e joguei minha vida toda no Ceará. Então, prefiro torcer pelo Ceará”, afirma.

Torcedor fiel ao Vovô, Dimas tem carteirinha de sócio no clube do coração e ainda comparece ao estádio nos jogos especiais. Acompanha o time, principalmente, pela TV e prefere não opinar sobre as escolhas de Enderson Moreira. “Não gostava quando davam pitaco no meu trabalho e não vou dar agora”.