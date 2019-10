Ceará tem série crucial de seis jogos para definir futuro na Série A

A vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na última segunda-feira (21), é daquelas que garantem muito mais que três pontos. Pela forma como o resultado foi construído, assegura uma nova confiança, motivação e tranquilidade para os desafios seguintes, que serão decisivos. Afinal, nos seis próximos jogos, o Ceará fará confrontos que praticamente definirão a permanência do clube na Série A do Campeonato Brasileiro.

Isso porque o Alvinegro terá, no período de menos de um mês, quatro partidas realizadas no Castelão e também quatro confrontos contra adversários diretos que, assim como o Vovô, lutam contra o rebaixamento.

Obtenção de resultados positivos deixará o time de Adilson Batista em situação extremamente confortável para a reta final da competição. Por outro lado, se não conseguir vencer, o Vovô pode se complicar, tendo em vista que os oponentes diretos pontuarão. Por isso, é fundamental ter inteligência, competitividade e efetividade para que o objetivo seja conquistado.

Começando pelos dois próximos jogos, em que o Ceará enfrentará Vasco e Fluminense, ambos no Gigante da Boa Vista. O Cruz-Maltino vive fase de recuperação e está na 11ª colocação, com 37 pontos, mas segue lutando pelo objetivo de permanência.

Já o Tricolor carioca possui rigorosamente a mesma pontuação do time cearense - 29 pontos, mas está uma posição atrás pelo saldo de gols.

Com um ponto de vantagem para o Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento, o Ceará pode se ver em situação bem mais confortável se conseguir vencer estes dois adversários, tendo em vista que pode chegar a 35 pontos restando nove rodadas para o fim da competição.

A importância de triunfar nestas partidas aumenta pelo fato de, na sequência, enfrentar o Palmeiras, em São Paulo, em jogo complicado e que a vitória é considerada de extrema dificuldade.

Ceará terá confrontos diretos pela frente nas seis próximas rodadas

Depois, serão mais dois jogos no Castelão contra o Internacional, e o Clássico-Rei contra o rival Fortaleza, que também está lutando contra o rebaixamento.

Encerrando a sequência, o Ceará vai até a Arena Condá para encarar a Chapecoense, pela 33ª rodada, com a possibilidade que o time catarinense já esteja rebaixado quando os times se enfrentarem.

"São seis confrontos que cada jogo será uma final pra nós, principalmente os confrontos diretos. A gente tem que dar a vida. Precisamos de algo a mais e de muita eficiência nestas partidas. Não tem mais margem pra erro. Com vitórias dentro de casa e em confrontos diretos que a gente tem, ficaremos em um lugar muito positivo na tabela", projetou o zagueiro Luiz Otávio.

Contando com apoio do torcedor para o duelo contra o Vasco, a diretoria do Vovô já iniciou a venda de ingressos. Os mais baratos estão a partir de R$ 30 e podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube.