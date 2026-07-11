Inscrições para vestibular 2027 do ITA, que terá sede no CE, encerram neste domingo (12)

As inscrições para o vestibular 2027 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) encerram no fim da noite deste domingo (12). São ofertadas 200 vagas, maior quantidade já disponibilizada pela instituição. Dois cursos têm Fortaleza como sede: Engenharia de Sistemas e Engenharia de Energia.

A expansão do ITA para o Ceará, com a construção do novo campus na Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), permitiu o aumento de vagas da instituição. Contudo, até agora, não foram divulgadas quantas serão destinadas ao campus Fortaleza.

Isso ocorre porque todos os alunos recém-ingressos precisam passar por dois anos de curso de formação fundamental, ministrado apenas na unidade de São José dos Campos, em São Paulo.

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Somente no início do terceiro ano da graduação, os estudantes devem vir ao Ceará para se dedicar à especialidade escolhida pelos três anos finais do curso.

Segundo o edital do vestibular 2027, as despesas do deslocamento dos estudantes para a sede do ITA em Fortaleza será de "inteira responsabilidade dos alunos matriculados em Engenharia de Energia ou Engenharia de Sistemas".

Confira o cronograma do vestibular ITA 2027

Inscrições: até 12 de julho de 2026

Pagamento da taxa de inscrição: até 14 de julho de 2026

Solicitação de condições especiais: até 17 de julho de 2026

Primeira fase: 27 de setembro de 2026

Divulgação do gabarito e médias preliminares (1ª Fase): 6 de outubro de 2026

Segunda fase: 20 a 23 de outubro de 2026

Divulgação das Médias Preliminares (2ª Fase): 18 de novembro de 2026

Resultado final e habilitados para a 3ª Fase: 8 de dezembro de 2026

Distribuição de vagas

As 200 vagas serão divididas entre candidatos da ampla concorrência e cotistas. Adequando-se à lei nº 15.142/2025, o certame ampliou a reserva de vagas para 30%, incluindo agora cotas para indígenas e quilombolas.

As vagas serão distribuídas assim:

Ampla concorrência: 140 vagas

Pretos e pardos: 50 vagas

Indígenas: 6 vagas

Quilombolas: 4 vagas

Como serão as provas do vestibular ITA 2027

O exame de admissão é dividido em três fases. A primeira fase consiste em uma prova de 48 questões objetivas de Matemática, Física, Química e Inglês, aplicada em um único dia.

Já a segunda fase é aplicada em quatro dias, composta por provas dissertativas de Matemática, Física, Química, uma redação e questões objetivas de Português.

Para ser habilitado a prestar a segunda fase, o candidato precisa acertar pelo menos cinco questões de cada matéria da primeira prova e obter média final igual ou superior a 5 pontos.

Além disso, é preciso estar entre os mais bem classificados, já que apenas uma quantidade pré-estabelecida passa para a próxima fase: 490 na ampla concorrência, 175 pretos e pardos, 21 indígenas e 14 quilombolas.

Na terceira fase, os candidatos devem passar por uma inspeção de saúde obrigatória, com exames clínicos, de imagem, laboratoriais e toxicológicos definidos no edital. O objetivo é comprovar a não existência de patologia ou característica incapacitante para o serviço militar.

Para os cotistas, é nessa fase que ocorrem as validações das autodeclarações. Candidatos pretos e pardos devem passar por procedimento de heteroidentificação complementar.

Já os inscritos nas cotas para indígenas e quilombolas precisam apresentar documentos específicos para comprovar o pertencimento étnico.