CE tem 12 açudes com prioridade ‘máxima’ de recuperação; veja locais

O monitoramento de açudes no Ceará é um trabalho de rotina para garantir a segurança das estruturas. De acordo com o mais recente Relatório Anual de Segurança de Barragens (RASB), elaborado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) com base em inspeções realizadas em 85 reservatórios em 2025, o Estado registra 12 barragens com “prioridade máxima” de recuperação.

O número representa uma queda significativa em relação ao ciclo de 2024, quando 26 estruturas figuravam nesse patamar. Apesar de o termo chamar atenção, isso não significa que os reservatórios têm risco de colapso, mas a necessidade de reparos para funcionarem corretamente.

Daniel Nunes, gerente substituto da Gerência de Segurança e Infraestrutura (Gesin), explica que, enquanto o risco de segurança trata do perigo que a estrutura pode oferecer e a possibilidade real de acidentes, o Nível de Prioridade de Recuperação (NPR) é um procedimento interno da Cogerh que serve de base para a Companhia decidir onde investir em manutenções preventivas.

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Segundo o técnico, uma barragem pode ser considerada prioridade máxima simplesmente por apresentar um conjunto de pequenas anomalias que, embora não comprometam a estrutura global da barragem, demandam atenção pela antiguidade ou necessidade de manutenção rotineira.

“Em todas as 85 barragens do Ceará que a Cogerh é empreendedora, são feitas manutenções. A questão é que, quando essas manutenções tomam proporções maiores, a Cogerh precisa de um sistema para elencar onde vai alocar recurso para fazer aquela recuperação”, detalha.

De forma geral, conforme o RASB 2025, esses problemas diminuíram no Ceará como um todo. O total de anomalias identificadas em barragens estaduais caiu de 1.745, no relatório de 2024, para 1.499 em 2025.

A maioria dessas ocorrências refere-se a problemas como presença de vegetação arbustiva em locais indevidos, o que pode bloquear o fluxo da água; processos erosivos e deterioração do concreto.

As estruturas de vertedouro (ou sangradouro) continuam sendo os locais onde mais se detectam falhas, somando 257 ocorrências, seguida pelos taludes de jusante (paredes externas e "secas" da barragem), com 208.

Geograficamente, os problemas não se distribuem de forma igual. A Bacia Metropolitana concentra o maior volume de ocorrências, com 384 casos (25% do total estadual). Em seguida, as regiões que exigem maior atenção são o Alto Jaguaribe (189 anomalias), Coreaú (172), Banabuiú (151) e o Sertão de Crateús (147).

Legenda: Barragem Trapiá III, em Coreaú, passa por intervenção emergencial destinada a garantir a estabilidade da estrutura. Foto: RASB/Cogerh.

Mudança de metodologia

A Cogerh aponta que a redução entre os dois anos não se deve apenas a intervenções físicas – 307 anomalias foram corrigidas pelas gerências regionais no intervalo –, mas a uma mudança na metodologia de fiscalização.

Para tornar o diagnóstico mais preciso, a Companhia implementou a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência). Por se tratar de uma nova classificação, a série histórica de anomalias foi reiniciada para garantir a conformidade com a gestão de risco.

A nova classificação avalia cada anomalia em uma escala de 1 a 5, para três critérios distintos:

Gravidade (G): impacto do problema na integridade da estrutura, variando de "sem gravidade" a "extremamente grave"

Urgência (U): prazo necessário para a correção, indo de "sem prioridade" a "correção imediata"

Tendência (T): potencial de agravamento do quadro, avaliando se o problema evolui lentamente ou se pode agravar rapidamente.

Pelo novo modelo, uma barragem é elevada ao nível de Prioridade Máxima por dois caminhos: quando apresenta ao menos uma anomalia com gravidade igual ou superior a 4 (risco de comprometimento funcional ou ruptura) ou quando a soma das gravidades de todos os problemas ultrapassa 40 pontos.

Barragens com prioridade máxima

Conforme a nova triagem, as barragens que atualmente exigem intervenção prioritária no Ceará são:

Por anomalia grave:

Poço Verde (Itapipoca)

Vieirão (Boa Viagem)

São José I (Boa Viagem)

Jaburu I (Ubajara)

Rivaldo de Carvalho (Catarina)

Gameleira (Itapipoca)

Por acúmulo de anomalias menores:

Angicos (Coreaú)

Batente (Ocara)

Amarelas (Beberibe)

Carmina (Catunda)

Missi (Miraíma)

Martinópole (Martinópole)

Legenda: Barragem Cipoada, em Morada Nova, passou por recuperação do sistema de drenagem e da parede externa. Foto: RASB/Cogerh.

Recuperação de barragens

A Cogerh destinou cerca de R$ 5,7 milhões em investimentos para a segurança de barragens em 2025. O trabalho tem focado na recuperação estrutural e na modernização dos processos de vistoria.

A barragem Poço Verde, em Itapipoca, por exemplo, passou por uma reabilitação completa que incluiu a recuperação dos taludes com aterro compactado, instalação de proteção vegetal e construção de medidores de vazão.

Na barragem Cipoada, em Morada Nova, os recursos foram aplicados na proteção do talude de jusante e na reabilitação do sistema de drenagem superficial.

Já no Trapiá III, em Coreaú, obras emergenciais garantiram a estabilidade com a implantação de um sistema de drenagem interna e poços de alívio.

Tecnologia e monitoramento

Além da recuperação técnica, a Companhia iniciou a automação das leituras de instrumentação na barragem Gavião, que ajuda a abastecer Fortaleza e sua Região Metropolitana, e agora fornece dados de estabilidade a cada minuto, garantindo uma vigilância tecnológica mais precisa.

Conforme Daniel Nunes, o projeto é pioneiro no Estado e tem a meta expandir a tecnologia para outras unidades estratégicas, conforme a necessidade técnica e disponibilidade de orçamento.

O gestor ainda informa que a Cogerh tem trabalhado nos Planos de Ação de Emergência (PAEs), documentos que integram o Plano de Segurança de Barragens (PSB) e são obrigatórios para quase todos os reservatórios próximos a populações que residem após o barramento.

A elaboração desses planos tem alta complexidade técnica e inclui a definição da "mancha de inundação" através de estudos de ruptura para prever as áreas atingidas em casos de acidentes.

Atualmente, as barragens Jaburu I (Ubajara), Jaburu II (Independência) e Do Batalhão (Crateús) são as únicas com os planos totalmente concluídos, enquanto as demais unidades monitoradas pela companhia permanecem em diferentes estágios de elaboração.

Além da redação técnica, os PAEs exigem uma fase de implementação que transforma os estudos em ações práticas e coordenadas, como a definição de rotas de fuga e a realização de simulados com a Defesa Civil e a comunidade local.

O reservatório Jaburu I funciona hoje como um "projeto piloto" para essa etapa operacional, servindo de base para a futura expansão do modelo para o restante do Ceará.