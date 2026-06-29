Caminhão com cavalos e praticante de vaquejada tomba na BR-222, em Tianguá

Um caminhão de carga tombou em um trecho da BR-222, em Tianguá, nesta segunda-feira (29). O veículo transportava cinco cavalos e três passageiros. Dois dos animais morreram.

Uma das passageiras foi identificada como a cearense Larinha do Babu, de 15 anos, muito conhecida na cena da vaquejada local. Ela retornava com o pai e o irmão mais novo de uma competição em Piracuruca, no Piauí, ocorrida no domingo (28).

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Pelas redes sociais, o proprietário de um sítio onde a garota treina e vive com a família informou que ela está a salvo. "A Larinha fez uns exames e está bem. Eles [os familiares] já estão em casa", disse.

Ele também compartilhou um vídeo em que Lara e o irmão Vitor dos Santos aparecem abraçados ao pai, Auricelio Babu, em um hospital da região.

"Hoje estamos infinitamente gratos a Deus pelo livramento. Não temos dúvidas de que Ele sempre esteve com vocês", escreveu o perfil do sítio.

Quem é Larinha do Babu?

Legenda: Atleta viaja pelo nordeste em busca de melhorar as condições da família. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Com mais de 169 mil seguidores no Instagram, Larinha do Babu é uma das atletas de vaquejada mais jovens a vencer competições no Ceará e em outros estados do Nordeste.

Natural de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, Larinha viralizou no início do ano ao disputar um carro zero km em uma competição e conquistar troféus em rodeios em Aquiraz e no Parque Otaviano Pessoa, no Rio Grande do Norte.

Na disputa ocorrida no Piauí, nesse domingo, Lara saiu na frente e venceu nas categorias jovem e feminina. Ela voltava para casa com a família quando o acidente aconteceu.

Antes da ocorrência, Lara publicou um vídeo em que chora ao agradecer o apoio dos amigos, familiares e fãs. Ela ainda compartilhou que, com o dinheiro recebido na competição, espera poder comprar um carro para o pai.

"Para quem me acompanha desde o começo sabe que sempre tive dificuldades. E nada nunca foi fácil para mim. Então agradeço a todos que vem torcendo por mim", declarou.