Detran-CE faz levantamento de veículos atingidos após incêndio em pátio de Maranguape

Um dia após o incêndio que atingiu um pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, o órgão informou que está realizando um levantamento dos veículos eventualmente atingidos pelas chamas. Paralelamente, aguarda a conclusão da perícia que irá apontar as causas do fogo registrado na noite do último sábado (27).

Em nota divulgada nesta segunda-feira (29), o Detran-CE informou que o incêndio ocorreu em uma área do pátio da unidade de Maranguape e destacou que o Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente. Segundo o órgão, a atuação rápida da corporação permitiu controlar totalmente o incêndio e impedir que as chamas se propagassem para outras áreas da unidade.

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O departamento afirmou ainda que está prestando apoio integral aos órgãos responsáveis pela investigação e aguarda a conclusão do laudo pericial da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que deverá identificar a origem do incêndio.

Enquanto a perícia é realizada, equipes técnicas do Detran-CE fazem o levantamento dos veículos eventualmente atingidos para, em seguida, adotar as providências administrativas cabíveis. O órgão ressaltou que mantém protocolos de prevenção, segurança patrimonial e proteção em todas as suas unidades e informou que continuará acompanhando o caso, divulgando novas informações após a conclusão dos trabalhos técnicos.

Cerca de 50 veículos foram danificados

O incêndio foi registrado por volta das 20h22 de sábado (27), em um depósito de veículos do Detran-CE localizado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nas proximidades da Lagoa do Juvenal, em Maranguape.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 50 automóveis foram danificados pelas chamas. Apesar da intensidade do fogo, não houve registro de vítimas.

As equipes encontraram diversos veículos em chamas ao chegarem ao local e precisaram solicitar reforço de uma viatura com maior capacidade de abastecimento de água para ampliar o combate ao incêndio.

Segundo os bombeiros, cerca de 14 mil litros de água foram utilizados entre o combate às chamas e o trabalho de rescaldo. Após a extinção do incêndio, a área foi isolada e os responsáveis pelo pátio foram orientados a solicitar uma avaliação técnica da rede elétrica e aguardar a realização da perícia, que irá esclarecer as causas do incidente.