Incêndio atinge cerca de 50 veículos em pátio do Detran em Maranguape

Um incêndio atingiu um pátio de veículos na noite deste sábado (27), em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), cerca de 50 automóveis foram danificados pelas chamas. Não houve registro de vítimas.
A ocorrência foi registrada por volta das 20h22, em um depósito para veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), localizado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nas proximidades da Lagoa do Juvenal.
As equipes foram acionadas após relatos de que veículos estacionados estavam em chamas, com risco de o fogo se espalhar para outros automóveis.
Ao chegar ao endereço, os bombeiros encontraram diversos veículos incendiados. Devido à intensidade das chamas, foi necessário solicitar o reforço de uma viatura com maior capacidade de abastecimento de água, permitindo a atuação simultânea de duas linhas de combate ao fogo.
Incêndio foi controlado ainda à noite
Segundo a corporação, foram utilizados aproximadamente 14 mil litros de água entre o combate às chamas e o trabalho de rescaldo. O incêndio foi controlado e completamente extinto ainda na noite de sábado.
Após a ocorrência, os responsáveis pelo pátio foram orientados a isolar a área, solicitar uma avaliação técnica da rede elétrica e acionar a perícia, que deverá apontar as causas do incêndio. O local permaneceu sob os cuidados da equipe de vigilância.
O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de incêndio envolvendo veículos ou instalações elétricas, a população mantenha distância da área atingida e acione imediatamente a corporação pelo telefone 193.
Por meio de sua assessoria de imprensa, o Detran-CE informou que o incêndio foi provocado por uma fiação que pegou fogo. "Foi constatado que houve apenas danos materiais (...) O Detran-CE segue inspecionando o local e os danos causados, assim como segue colaborando junto à equipe do Corpo de Bombeiros que compareceu à ocorrência", informou a nota.