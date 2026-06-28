Incêndio atinge cerca de 50 veículos em pátio do Detran em Maranguape

As chamas atingiram um depósito de veículos do Detran-CE.

Escrito por Igor Cavalcante producaodiario@svm.com.br
28 de Junho de 2026 - 10:55 (Atualizado às 11:22)

Um incêndio atingiu um pátio de veículos na noite deste sábado (27), em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), cerca de 50 automóveis foram danificados pelas chamas. Não houve registro de vítimas.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h22, em um depósito para veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), localizado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nas proximidades da Lagoa do Juvenal.

As equipes foram acionadas após relatos de que veículos estacionados estavam em chamas, com risco de o fogo se espalhar para outros automóveis.

O incêndio atingiu dezenas de veículos estacionados no pátio.
Legenda: O incêndio atingiu dezenas de veículos estacionados no pátio.
Foto: Reprodução.

Ao chegar ao endereço, os bombeiros encontraram diversos veículos incendiados. Devido à intensidade das chamas, foi necessário solicitar o reforço de uma viatura com maior capacidade de abastecimento de água, permitindo a atuação simultânea de duas linhas de combate ao fogo.

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Incêndio foi controlado ainda à noite

Segundo a corporação, foram utilizados aproximadamente 14 mil litros de água entre o combate às chamas e o trabalho de rescaldo. O incêndio foi controlado e completamente extinto ainda na noite de sábado.

Após a ocorrência, os responsáveis pelo pátio foram orientados a isolar a área, solicitar uma avaliação técnica da rede elétrica e acionar a perícia, que deverá apontar as causas do incêndio. O local permaneceu sob os cuidados da equipe de vigilância.

O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de incêndio envolvendo veículos ou instalações elétricas, a população mantenha distância da área atingida e acione imediatamente a corporação pelo telefone 193.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o Detran-CE informou que o incêndio foi provocado por uma fiação que pegou fogo. "Foi constatado que houve apenas danos materiais (...) O Detran-CE segue inspecionando o local e os danos causados, assim como segue colaborando junto à equipe do Corpo de Bombeiros que compareceu à ocorrência", informou a nota.

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