Greve de rodoviários é encerrada no Ceará

Os trabalhadores do transporte rodoviário de passageiros do Ceará encerraram a greve neste sábado (27), após acordo com os representantes das empresas no âmbito da Campanha Salarial de 2026. O diálogo, mediado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), resultou em um reajuste de 5,11% nas cláusulas econômicas da Convenção Coletiva de Trabalho para a categoria.

A informação foi compartilhada pelo sindicato dos trabalhadores do setor, o Sinteti, nesta data, por meio de nota. A categoria iniciou uma greve geral na última quarta-feira (24), que foi reduzida para 20% do efetivo após decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7).

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Conciliação

O MPT, então, tomou a frente da conciliação. Junto ao reajuste de 5,11%, houve acréscimo de 7% no vale-alimentação e de 8% na cesta básica, além do "aprimoramento das regras relativas à alimentação dos trabalhadores em viagem".

O acordo também envolveu, segundo o sindicato, ajustes em cláusulas de natureza social, reforçando direitos já conquistados.

Conforme o Sinteti, uma proposta inicial de 0,19% de reajuste salarial, posteriormente elevada para 0,89%, foi rejeitada na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no último dia 16 — mesma ocasião em que foi aprovada a paralisação das atividades.