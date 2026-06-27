Muro de condomínio desaba na Messejana e afeta apartamentos

O muro dos fundos de um condomínio residencial na Messejana, em Fortaleza, desabou parcialmente na tarde de sexta-feira (26) e afetou ao menos cinco apartamentos. Não houve vítimas e as causas ainda não foram identificadas.

A Defesa Civil de Fortaleza foi acionada por moradores para a ocorrência e constatou que o local pertence a uma indústria desativada, restando apenas um terreno baldio. O órgão reforçou que os danos foram apenas materiais.

Foi constatado, porém, risco de desabamento do restante da estrutura. "Como no local já havia engenheiros enviados pelo proprietário do terreno, a Defesa solicitou o imediato escoramento do muro, o que foi feito ontem mesmo", acrescentou.

A demolição do restante da parede deve ser feita neste sábado (27). Na sequência, o proprietário deverá ser notificado.

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Bombeiros reforçaram risco após desabamento

O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) informou que também foi acionado na sexta para a ocorrência. As equipes chegaram ao local, na rua Madre Ana Couto, próximo ao Grand Shopping Messejana, por volta de 14h30.

"Em razão do colapso da estrutura, foram identificados riscos decorrentes da exposição de elementos metálicos e da instabilidade da área afetada", informou a corporação.

Os responsáveis pelo condomínio foram orientados sobre a necessidade do isolamento da área e das medidas preventivas que devem ser adotadas até a realização de uma avaliação técnica especializada.