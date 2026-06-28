Incêndio atinge loja de eletrodomésticos no Centro de Fortaleza

Um incêndio atingiu uma loja de venda e manutenção de eletrodomésticos na tarde do último sábado (27), no Centro de Fortaleza. O fogo começou em um estabelecimento localizado na Rua Pedro I e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) por cerca de cinco horas. Não houve registro de feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 17h37. Quando as equipes chegaram ao local, as chamas já haviam se espalhado pelo interior do imóvel, que estava fechado no momento do incêndio.

O estabelecimento armazenava ventiladores, motores elétricos, climatizadores, componentes eletrônicos, peças plásticas e cerca de 300 aparelhos deixados por clientes para manutenção. A grande quantidade de materiais inflamáveis contribuiu para a intensidade do fogo e exigiu o reforço da operação.

Durante o combate às chamas, os bombeiros precisaram abrir uma passagem pela parede de um imóvel vizinho, com autorização do proprietário, para alcançar os principais focos do incêndio. Também foi utilizada uma escada para acessar o pavimento superior da edificação.

O incêndio foi controlado por volta das 22h30. Ao todo, aproximadamente 80 mil litros de água foram utilizados na operação.

Estrutura comprometida

Após a extinção das chamas, os bombeiros identificaram comprometimento estrutural do prédio, com risco de colapso parcial. Por isso, o acesso ao interior da loja permaneceu restrito durante o trabalho de rescaldo, enquanto as equipes realizaram monitoramento externo para evitar uma possível reignição.

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A operação contou com o apoio da Polícia Militar, da Enel Distribuição Ceará e da Defesa Civil de Fortaleza, que auxiliaram no isolamento da área, no desligamento da rede elétrica e na avaliação das condições da estrutura.

Como medida preventiva, equipes do Corpo de Bombeiros permaneceram de plantão durante a madrugada para monitorar o imóvel. As causas do incêndio serão apuradas.