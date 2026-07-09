Abatedouro clandestino de aves é interditado em Eusébio após denúncia e fiscalização

Um abatedouro clandestino de aves, localizado no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi interditado no último dia 2 de julho, após ação integrada de fiscalização.

A ação foi comandada pela Vigilância Sanitária da cidade, assim como pela Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), da Autarquia Municipal de Meio Ambiente (AMMA) e da Guarda Civil Municipal.

O local recebeu as equipes após o envio de uma denúncia sobre a situação precária do abatedouro, onde, inclusive, foram constatadas diversas irregularidades sanitárias.

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Segundo a Prefeitura Municipal de Eusébio, foram encontradas "condições inadequadas de higiene, infraestrutura precária para processamento, ausência de controle sanitário e falta das autorizações necessárias para o funcionamento da atividade".

A interdição resultou no fato de que o local está proibido de realizar qualquer atividade de abate ou processamento de aves. Além disso, um prazo para a retirada dos animais e equipamentos, assim como para a desativação da estrutura, foi determinado pelos órgãos.

Legenda: Equipes coordenaram fiscalização e interdição do abatedouro. Foto: Divulgação.

Ainda conforme o trabalho das equipes de Vigilância Sanitária de Eusébio, o abate clandestino de animais representa um risco significativo, já que os produtos não são submetidos a inspeções e não há possibilidade de verificar as condições sanitárias dos animais.

O órgão ainda apontou, por meio da prefeitura, que as atividades desse tipo causam impactos ambientais severos e descumprem as normas de defesa agropecuária e de bem-estar animal.