Saiba as categorias beneficiadas com o auxílio a profissionais do setor de eventos no Ceará

Na última terça-feira (13), o Governo do Estado do Ceará anunciou que 19.830 trabalhadores farão parte do auxílio a profissionais do setor de eventos. A duas parcelas de R$ 500 serão pagas entre os meses de abril e maio.

O aporte resulta do apelo de inúmeros segmentos envolvidos na área. Por conta do isolamento social, necessário a conter a transmissão do coronavírus, atividades de cultura e entretenimento estão paralisados desde março de 2020.

A lista com os nomes aptos a receber os valores contempla diferentes municípios do Estado. Fortaleza entra na conta com 8.584 trabalhadores que participam do auxílio. Outro quadro passível de análise, diante dos dados divulgados, é a diversidade das profissões envolvidas nesse mercado.

Músicos e o auxílio

Segundo a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), três eixos específicos agrupam estes cearenses que precisam de apoio. São eles: "Setor de Eventos" (com 6.430 pessoas atendidas) e "Artistas" (9.416 inscritos). O segmento dos "Técnicos" (com 2.651 beneficiados) completa o conjunto.

Acesse a lista completa de trabalhadores beneficiados aqui.

Legenda: Como outros equipamentos dedicados à cultura e educação no Ceará, o Theatro José de Alencar segue sem atividades Foto: Nah Jereissati

Com 39.6% do total anunciado, a categoria dos músicos mostrou ser uma das mais atuantes (e presentes) no território cearense. 7.860 profissionais se inscreveram e solicitaram o aporte. Os circenses somam 421. "Artistas de rua" são 960 e os humoristas aparecem com 175 nomes aptos.

Técnicos marcam presença

As atividades envolvidas na realização de eventos e atividades culturais é rica. Entre as profissões atendidas constam cerimonialistas, fotógrafos, cinegrafistas e decoradores. São nomes que atuam por detrás dos shows e produções.

São produtoras culturais, técnicos de iluminação, som, cenotecnia e montagem. A primeira parcela será paga entre os dias 20 e 30 de abril. A segunda está programada para ser entregue entre os dias 15 e 31 de maio.

Legenda: Artistas de rua e circenses serão contemplados pelo auxílio Foto: Cristina Silva

De acordo com a Secult, apenas 74 inscritos não foram contemplados. Após checagem no sistema de RH da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag), constatou-se que os requerentes possuem vínculo com o poder público estadual.

Trabalhadores beneficiados*

Técnica (2.651 pessoas)

Técnicos e produtores: 3.984;

Técnico(a) de Iluminação: 363;

Técnico(a) de Sonorização: 540;

Técnico(a) de Figurino: 96;

Técnico(a) de Cenotecnia: 96;

Técnico de Montagem: 375;

Técnico de Produção: 226;

Produtores(as) Culturais: 2288.

Setor de Eventos (6.430 pessoas)

Cerimonialista de eventos: 970

Cinegrafista de eventos: 600

Decorador(a) de eventos: 1520

Fotógrafo(a) de eventos: 1327

Recepcionista de eventos: 709

Outro(a)s: 1304

Artistas (9.416 pessoas)

Músico(a): 7860

Artistas circenses: 421

Artista de Rua: 960

Humorista: 175

* Dados da Secult