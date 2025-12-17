Nubank caiu? Usuários relatam instabilidade do aplicativo nesta quarta (17)

Usuários do Nubank relatam instabilidade no aplicativo do banco digital na tarde desta quarta-feira (17).

De acordo com o DownDetector, sistema que monitora falhas em serviços online, as notificações começaram a ser registradas por volta das 14 horas, com pico às 15h, quando o sistema contabilizou cerca de 400 reclamações.

A maior parte dos problemas diz respeito ao login no aplicativo móvel, mas algumas pessoas também dizem estar com dificuldades para fazer transações via PIX.