Mercado Pago caiu? Plataforma registra instabilidade nesta quinta-feira (28)

O site DownDetector registrou um pico de reclamações por volta das 09h04

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:47)
Tecnologia
Legenda: Entre as maiores notificações, 66% foram referentes a operações no Internet Banking
Foto: Reprodução redes sociais

O banco digital Mercado Pago apresentou instabilidade e ficou fora do ar na manhã desta quinta-feira (28). Diversos usuários relataram que não conseguiram acessar a plataforma pelo aplicativo do celular. 

De acordo com o site DownDetector, que monitora em tempo real falhas em serviços online, houve um pico de 606 reclamações às 9h04.

Maiores reclamações

Entre as maiores notificações, 66% foram referentes a operações no Internet Banking, e 29% sobre o acesso no aplicativo. Além disso, 5% das queixas era sobre consulta ao saldo.

Pelo X, diversos clientes também se queixaram em relação à transferência bancária via Pix. Ao tentar efetuar as transações, o aplicativo exibe a mensagem: "Tivemos um problema. Estamos trabalhando para resolvê-lo. Por favor, tente novamente. 

O Mercado Pago ainda não se pronunciou oficialmente sobre o que pode ter causado o problema. 

