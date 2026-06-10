App do Banco do Brasil fora do ar? Usuários relatam problemas nesta quarta-feira (10)

Clientes do Banco do Brasil (BB) vêm enfrentando dificuldades em realizar transações no aplicativo móvel, na manhã desta quarta-feira (10). Segundo o site Downdetector, especializado no monitoramento de sites e apps, os problemas teriam iniciado após as 9h.

O pico de reclamações ocorreu por volta de 11h36, com mais de 2,5 mil notificações registradas na plataforma.

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Cerca de 74% das notificações citam problemas no aplicativo do banco, enquanto 16% relatam a dificuldade no login, e apenas 6% com operações no Internet Banking.

Até o momento, o Banco do Brasil não se pronunciou sobre o caso.