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App do Banco do Brasil fora do ar? Usuários relatam problemas nesta quarta-feira (10)

A maioria dos clientes reclama que não consegue entrar na plataforma.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
10 de Junho de 2026 - 12:24
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Legenda: O pico de reclamações ocorreu por volta de 11h36.
Foto: Sidney de Almeida/Shutterstock.

Clientes do Banco do Brasil (BB) vêm enfrentando dificuldades em realizar transações no aplicativo móvel, na manhã desta quarta-feira (10). Segundo o site Downdetector, especializado no monitoramento de sites e apps, os problemas teriam iniciado após as 9h.

O pico de reclamações ocorreu por volta de 11h36, com mais de 2,5 mil notificações registradas na plataforma. 

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Cerca de 74% das notificações citam problemas no aplicativo do banco, enquanto 16% relatam a dificuldade no login, e apenas 6% com operações no Internet Banking.

Até o momento, o Banco do Brasil não se pronunciou sobre o caso. 

 

 

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