'Arrasta pra cima'? Instagram testa liberar link no Stories para todos os usuários; entenda

O Instagram começou a liberar para alguns usuários a função de anexar links no Stories, ação que atualmente é restrita a contas verificadas ou com mais de 10 mil seguidores. Testes se iniciaram nesta terça-feira (29) e visam entender como as pessoas podem tirar vantagem da novidade caso a funcionalidade seja expandida.

A nova função, no entanto, não é nos moldes do "arrasta pra cima", termo popularizado por criadores de conteúdo na rede social para se referir ao anexo de links nas publicações.

Ao invés de deslizar o dedo na tela para acessar os links, quem for contemplado com o teste verá um adesivo clicável intitulado "Link", assim como as funções "Menção" e "Localização".

Funcionalidade foi divulgada ao site de tecnologia "The Verge" por Vishal Shah, chefe de produção do Instagram.

Monitoramento de links

O gestor afirmou que o teste será disponibilizado a um número restrito de usuários. Vishal Shah disse ainda que será feito um monitoramento sobre quais os tipos de links compartilhados. Será observado ainda a divulgação de informações falsas e spam.

"Esse é o tipo de sistema futuro que gostaríamos de ter. E é isso o que esperamos lançar, se formos capazes de fazer funcionar", afirmou o chefe de produção do Instagram.