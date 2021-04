Entenda a polêmica da jornalista Leda Nagle sobre fake news de que Lula mataria Bolsonaro

A jornalista Leda Nagle divulgou, nesta segunda-feira (19), nota pedindo desculpas por reproduzir fake news acerca do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. No material falso, o petista era acusado de participar de conspiração para matar o presidente Jair Bolsonaro.

Lula x Bolsonaro

O caso começou no último sábado (17), quando Leda leu um tuíte atribuído ao Diretor Geral da Polícia Federal (PF), Paulo Gustavo Marinho. Nele, o suposto delegado disse que integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e Lula armavam um plano contra a vida do atual presidente.

A jornalista, declaradamente apoiadora de Bolsonaro, leu a mensagem que indicava a existência do "plano" em uma transmissão ao vivo pela internet dirigida a um grupo privado.

“Acreditem ou não, mas o STF quer acabar com o presidente. Porém, eles não irão conseguir por um motivo bem forte, mais da metade das cadeiras dos urubus de capa preta receberam propina e antes que caia meu perfil novamente vou dizer para vocês, a ideia de matar Bolsonaro”, disse Leda Nagle na live. Ela chega a mostrar a tela do celular com o tuíte para a câmera.

Conta falsa

A conta atribuída a Marinho, contudo, era falsa, tendo sido denunciada inclusive pela própria PF.

Retratação de Leda Nagle

No texto publicado nesta segunda, a jornalista afirma ter repassado a informação em uma transmissão ao vivo de um grupo fechado, no qual ela comenta notícias. No entanto, Leda diz que não teve tempo para conferir se a postagem era verdadeira ou não.

“Algum membro do grupo, por má fé ou porque ficou impactado pela notícia, pinçou um trecho de 2 minutos de uma live de 47 minutos e viralizou antes mesmo que eu tivesse voltado com a checagem completa da informação”, alegou Leda, que comenta as principais notícias do dia no grupo "Clube da Notícia". "Agora que vocês já conhecem o que aconteceu peço desculpas".

Quem é Leda Nagle

A jornalista ficou conhecida por ter apresentado o Jornal Hoje, da TV Globo, nas décadas de 1970 e 1980. Além disso, ela comandou o programa de entrevistas Sem Censura, da TV Brasil, e passou por emissoras como SBT e Rede Manchete.