Banco de Edir Macedo é alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de fraude financeira

Relatórios do Banco Central do Brasil revelam manipulação de dados.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 08:23 (Atualizado às 09:07)
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Legenda: A decisão também autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.
Foto: Reprodução/Facebook/Divulgação

O Banco Digimais, controlado pelo bispo Edir Macedo, é alvo da Operação Miragem, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (23). A investigação apura supostos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional praticados no âmbito da gestão da instituição financeira. Segundo o G1, Macedo é um dos investigados na operação por ser proprietário do banco.

Mais de 50 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. A decisão também autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, além do sequestro e bloqueio de bens e valores de até R$ 670 milhões.

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De acordo com a Polícia Federal, as investigações foram subsidiadas por relatórios do Banco Central do Brasil e apontam que os investigados teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição. O objetivo seria aparentar solvência perante os órgãos de controle e viabilizar operações consideradas irregulares.

Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

Segundo a PF, os investigados poderão responder, conforme o grau de participação de cada um, pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas. As condutas estão previstas na Lei nº 7.492/1986, que trata dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

A reportagem informou que procurou o Banco Digimais para comentar a operação e aguarda posicionamento da instituição. Até a última atualização desta reportagem, a defesa dos investigados não havia se manifestado sobre as acusações.

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