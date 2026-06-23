Operação policial no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, registra tiroteio intenso

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi realizada na manhã desta terça-feira (23) no Morro Dona Marta, na zona Sul da cidade. Enquanto os agentes cumpriam mandados de prisão e de busca e apreensão, foi registrado um intenso tiroteio.

Devido às trocas de tiros, diversos turistas, que foram acompanhar o mirante no alto da favela, ficaram ilhados. Conforme o g1, essa é uma nova fase da Operação Contenção, que busca evitar a expansão territorial do Comando Vermelho (CV), assim como a estrutura financeira da facção.

Em meio à operação, quatro pessoas foram presas. Ao todo, os agentes saíram para cumprir:

44 mandados de prisão;

98 de busca e apreensão

Durante operação, a Polícia Civil contou com apoio de dois helicópteros, além de diversas viaturas.

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Passageiro baleado e casas atingidas

Um passageiro que estava em ônibus da linha 410 (Saens Peña-Gávea) foi atingido por uma bala perdida enquanto o veículo passava pela Rua São Clemente. Ele foi atingido na perna direita e os outros passageiros improvisaram um torniquete para evitar a perda de sangue.

Algumas casas e residências foram atingidas. Um morador chegou a apontar para um buraco de bala na janela, durante filmagens da TV Globo. A fachada da Igreja Metodista também ficou com buracos de bala.