Operação policial no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, registra tiroteio intenso

Turistas ficam ilhados no mirante em meio às trocas de tiros na madrugada desta terça (23).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 10:31 (Atualizado às 10:36)
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Legenda: A operação ocorreu na madrugada desta terça (23); morador da São Clemente mostrou buraco de bala na janela.
Foto: Divulgação/PCERJ e Reprodução/TV Globo.

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi realizada na manhã desta terça-feira (23) no Morro Dona Marta, na zona Sul da cidade. Enquanto os agentes cumpriam mandados de prisão e de busca e apreensão, foi registrado um intenso tiroteio. 

Devido às trocas de tiros, diversos turistas, que foram acompanhar o mirante no alto da favela, ficaram ilhados. Conforme o g1, essa é uma nova fase da Operação Contenção, que busca evitar a expansão territorial do Comando Vermelho (CV), assim como a estrutura financeira da facção. 

Em meio à operação, quatro pessoas foram presas. Ao todo, os agentes saíram para cumprir: 

  • 44 mandados de prisão;
  • 98 de busca e apreensão 

Durante operação, a Polícia Civil contou com apoio de dois helicópteros, além de diversas viaturas.

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Passageiro baleado e casas atingidas

Um passageiro que estava em ônibus da linha 410 (Saens Peña-Gávea) foi atingido por uma bala perdida enquanto o veículo passava pela Rua São Clemente. Ele foi atingido na perna direita e os outros passageiros improvisaram um torniquete para evitar a perda de sangue. 

Algumas casas e residências foram atingidas. Um morador chegou a apontar para um buraco de bala na janela, durante filmagens da TV Globo. A fachada da Igreja Metodista também ficou com buracos de bala. 

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