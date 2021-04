Lançamento da picape Silverado é adiado na Argentina

O lançamento da picape Silverado na Argentina foi adiado por tempo indeterminado, segundo anunciou a Chevrolet. Divulgado em dezembro de 2020, o modelo tinha previsão de início das vendas no primeiro trimestre deste ano.

Segundo comunicado da Chevrolet, a decisão visa priorizar a produção de veículos com maior apelo na região. Além disso, restrições fiscais do governo argentino e o desabastecimento de microchips semicondutores no mercado global também influenciaram o adiamento.

Silverado elétrica

O presidente da General Motors, Mark Reuss, disse que a Chevrolet desenvolverá a versão elétrica da picape Silverado nas fábricas de Detroit e Hamtramck, no Michigan, nos Estados Unidos. O veículo deve oferecer aos clientes um alcance estimado de mais de 600 km com carga total.

O retorno do modelo ao Brasil era esperado por clientes da marca. A expectativa é que a picape tivesse valores mais atrativos para competir com a Ram. Os modelos importados para o Mercosul seriam equipados com motor 3.0 turbodiesel de 6 cilindros.