Vítimas de acidente com ônibus em Canindé são veladas neste domingo (5)

Os corpos de Selma Maria de Souza, 58, e Sandra de Raimundo Esperdião, 55, são velados na manhã deste domingo (5) em Brejo Santo, no interior do Ceará.

Elas estavam a bordo do ônibus que capotou nesse sábado (3), na rodovia CE-456, transportando cerca de 40 romeiros que participariam de um encontro religioso no Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé.

A despedida de Selma ocorre no centro de velório de Brejo Santo, segundo a prima dela, Cícera Auzeni da Silva Ferreira, que também estava no ônibus que protagonizou o trágico acidente.

Já a de Sandra é em sua própria casa, na Vila São Sebastião, zona rural da cidade, onde morava a maioria dos passageiros, quase todos familiares, que viajavam para o Sertão Central.

Os sepultamentos das vítimas será após a missa de corpo presente na Igreja de São Francisco, em Brejo Santo, prevista para 14 horas.

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Crianças feridas tiveram alta

Segundo a prefeita de Brejo Santo, Gislaine Landim, as duas crianças que se feriram no acidente e foram levadas para atendimento médico em Fortaleza tiveram alta ainda na manhã deste domingo.

Restaram ainda dois pacientes internados em Canindé, quatro em Fortaleza e outros seis em Quixeramobim. De acordo com a gestora, as vítimas estão "estáveis", mas ainda aguardam evolução do quadro para serem transferidas para o hospital municipal de Brejo Santo.

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Entenda o caso

O acidente aconteceu na rodovia estaudal CE-456, na localidade de Juá, zona rural de Canindé. O motorista relatou que teria perdido o controle da direção ao tentar desviar de um veículo que tentava ultrapassá-lo na contramão.

Para evitar o acidente, o motorista puxou o ônibus para o acostamento. "Como o acostamento era muito pequeno, o ônibus bateu no meio fio e perdeu o controle", relatou Cícera, prima de Selma.

A passageira detalhou ainda que, na mão contrária do ônibus, trafegava um carro pequeno, uma moto, e um caminhão grande. O caminhão teria tentado fazer a ultrapassagem.