‘Pediu para correr, se não ia me matar’, diz entregador baleado por sargento da PM

O motociclista de aplicativo que foi agredido e baleado por um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) enquanto tentava fazer uma entrega no bairro Papicu, em Fortaleza, na noite desse domingo (28), contou ao Diário do Nordeste detalhes sobre a ação violenta.

“Eu cheguei e ele se assustou, achou que era um assalto [...] Ele mostrou a arma pra mim, eu me identifiquei: ‘Cara, eu só vim fazer a entrega. Eu sou entregador, ok?’. Aí desci da moto, desliguei a moto, tirei o capacete e tudo. Devagarinho, pra ele não se assustar. Pra ele não poder fazer nada contra a minha vida”, contou o entregador, que se identificou como Diego.

A vítima disse ainda que tirou o capacete e tocou o interfone. Nesse momento, o PM se alterou, começou a brigar com Diego e passou a xingá-lo. xingando.

“Eu respondi, falei baixinho, ‘esse cara é doido’ e ele escutou e tentou me agredir na hora. Tentou me agredir, eu desviei, ele puxou a arma e gatilhou e pediu eu me correr se não ia me matar”, disse ainda o entregador.

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SARGENTO PRESO

O sargento da Polícia Militar que atirou em Diego foi preso em flagrante, ainda na noite do domingo (28), horas após a ocorrência. A vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico.

A informação foi confirmada pela própria PMCE. Em nota, a corporação disse que o caso aconteceu após um desentendimento ocorrido na Rua Carlos Barbosa.

"O policial, que encontra-se afastado por problemas de saúde, foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante e colocado à disposição da Justiça", diz o comunicado.

O caso ainda é investigado no âmbito administrativo pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).