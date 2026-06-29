‘Pediu para correr, se não ia me matar’, diz entregador baleado por sargento da PM

O sargento da Polícia Militar foi preso em flagrante, ainda na noite do domingo (28), horas após a ocorrência.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
29 de Junho de 2026 - 15:54
capa da noticia
Legenda: O caso também é investigado no âmbito administrativo pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário.
Foto: Reprodução.

O motociclista de aplicativo que foi agredido e baleado por um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) enquanto tentava fazer uma entrega no bairro Papicu, em Fortaleza, na noite desse domingo (28), contou ao Diário do Nordeste detalhes sobre a ação violenta.

“Eu cheguei e ele se assustou, achou que era um assalto [...] Ele mostrou a arma pra mim, eu me identifiquei: ‘Cara, eu só vim fazer a entrega. Eu sou entregador, ok?’. Aí desci da moto, desliguei a moto, tirei o capacete e tudo. Devagarinho, pra ele não se assustar. Pra ele não poder fazer nada contra a minha vida”, contou o entregador, que se identificou como Diego.

A vítima disse ainda que tirou o capacete e tocou o interfone. Nesse momento, o PM se alterou, começou a brigar com Diego e passou a xingá-lo. xingando. 

“Eu respondi, falei baixinho, ‘esse cara é doido’ e ele escutou e tentou me agredir na hora. Tentou me agredir, eu desviei, ele puxou a arma e gatilhou e pediu eu me correr se não ia me matar”, disse ainda o entregador.

Veja também

Imagem da notícia: Imóvel cercado e casa destelhada: acusado de matar homem enquanto dormia e filmar execução vai a júri
Segurança

Imóvel cercado e casa destelhada: acusado de matar homem enquanto dormia e filmar execução vai a júri
Imagem da notícia: Governo investiga conduta de policiais que preservaram plantação de maconha encontrada em megaoperação no CE
Segurança

Governo investiga conduta de policiais que preservaram plantação de maconha encontrada em megaoperação no CE
Imagem da notícia: O que se sabe sobre a falha na preservação do local onde a Polícia encontrou plantação de maconha no CE
Segurança

O que se sabe sobre a falha na preservação do local onde a Polícia encontrou plantação de maconha no CE

SARGENTO PRESO

O sargento da Polícia Militar que atirou em Diego foi preso em flagrante, ainda na noite do domingo (28), horas após a ocorrência. A vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico.

A informação foi confirmada pela própria PMCE. Em nota, a corporação disse que o caso aconteceu após um desentendimento ocorrido na Rua Carlos Barbosa. 

"O policial, que encontra-se afastado por problemas de saúde, foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante e colocado à disposição da Justiça", diz o comunicado. 

O caso ainda é investigado no âmbito administrativo pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

Assuntos Relacionados
Logradouros/bairro papicu

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

Como funcionava o esquema de envio de mensagens entre advogados e chefes de facção em presídio do CE

2

Membros de torcida organizada são presos por atentado contra filha do presidente do Ceará

3

'Me senti suja': adolescente denuncia estupro após sair de festa em Itatira, no Interior do CE

4

Digital em chocolates e placas de motos: como a Polícia identificou autores do atentado à filha do presidente do Ceará

5

Jovem que teve mãos decepadas gasta R$ 10 mil por mês e faz vaquinha para custear tratamento