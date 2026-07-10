Nova plantação de maconha é localizada e destruída no Ceará

Mais uma plantação de maconha foi localizada no Ceará. O plantio da droga em uma área de aproximadamente 600m² foi destruído e incinerado na cidade de Redenção.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as autoridades chegaram até a droga depois que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) recebeu uma denúncia

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) diz já ter identificado o proprietário do terreno. As investigações continuam na tentativa de localizar e prender os responsáveis pelo plantio.

Legenda: Atuaram na ocorrência equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Foto: Divulgação/SSPDS.

O tamanho da plantação equivalente a meio hectare ou metade de um campo de futebol oficial.

SEGUNDA OCORRÊNCIA

Este é o segundo plantio de maconha descoberto no Estado em menos de 20 dias.

No último dia 25 de junho, a PCCE localizou uma plantação de maconha com cerca de 290 mil pés da planta, escondida em uma área isolada no município de Acopiara, no interior do Ceará.

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A plantação se estendia por uma área de aproximadamente três hectares.

Durante a investigação, aeronaves e drones da PCCE tiveram que sobrevoar o local para medir a área total da plantação.

DESDOBRAMENTO DO CASO

Uma denúncia feita pelo deputado federal André Fernandes sobre falha na custódia da droga em Acopiara resultou em uma investigação interna no dia 28 de junho de 2026.

Ele publicou vídeos que mostravam diversos pés de maconha ainda preservados, quando a lei obriga a custódia e incineração da droga.

Elmano de Freitas foi presencialmente ao local onde a droga foi encontrada, em uma fazenda de Acopiara, para supervisionar o terreno e a destruição da droga.

O terreno foi arrendado para um terceiro por um fazendeiro e empresário da região. Ambos já estão identificados pela Polícia Civil.

O proprietário chegou a ser preso. João Holanda Neto, 59, foi solto em audiência de custódia em razão da saúde dele.

DESTRUIÇÃO DAS DROGAS

"Houve uma denúncia e, no meu entender, a denúncia é muito grave, de que, aqui, teria havido negligência para que o crime pudesse atuar e até levar algum bem daqui. Nós vamos apurar absolutamente tudo. Não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. E quero pedir ao deputado que ele tenha a honra de poder, em depoimento, dizer que autoridade teria ligado para suspender o trabalho da Polícia Civil aqui. [...] Nossa determinação é enfrentar o crime de maneira implacável", disse Elmano.

O governador disse, no dia, que a "Polícia não sai daqui enquanto não destruir toda essa plantação”.

Dias depois, André Fernandes fez uma nova denúncia: a de que a droga foi enterrada, em vez de incinerada. No vídeo, postado em suas redes sociais, ele aparece desenterrando parte da plantação durante a madrugada da quinta-feira (2).

Legenda: Deputado fez duas denúncias sobre a custódia da droga. Foto: Reprodução/Instagram

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que foi utilizada uma técnica pelo Corpo de Bombeiros para “destruição e incineração controlada”, que consiste em cavar valas e queimar as plantas e, em seguida, cobrir o material com terra para evitar que o fogo se alastre. “

O que o parlamentar citado encontrou foram restos da referida plantação e de outras plantas do terreno destruídas”, informou a Polícia.

Dois delegados foram afastados dos cargos e têm condutas apuradas administrativamente no caso de Acopiara.

As buscas por outros suspeitos envolvidos na plantação da droga continuam.