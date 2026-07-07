'Polícia tem novos nomes', diz Elmano sobre caso da 'fazenda de drogas' em Acopiara

O governador Elmano de Freitas (PT) contou que “a Polícia tem novos nomes" suspeitos no caso da 'fazenda de drogas' descoberta em Acopiara, Interior do Ceará.

Nesta terça-feira (7), durante coletiva de imprensa com a divulgação dos índices de Segurança Pública, Elmano falou que a investigação continua e que a Polícia busca autorizações judiciais, dando a entender que há chances de mandados serem cumpridos a qualquer momento.

"A informação que tenho é que a Polícia já tem novos nomes e está em busca de ações que precisam de autorizações judiciais", disse o governador.

Até o momento, um suspeito foi preso. João Holanda Neto é o proprietário do terreno onde foram localizados 290 mil 'pés de maconha'. Ele foi solto em audiência de custódia devido às doenças pré-existentes.

Questionado sobre a exoneração de cargo dos dois delegados investigados por falha na custódia da maconha, ele acrescentou que a Comissão que apura o caso na seara administrativa entendeu a necessidade dos afastamentos para apurar o caso: "o afastamento não é um pré-julgamento, e sim para a apuração".

O governador tem expectativa de que em breve um relatório assinado pela Polícia Civil seja entregue ao Ministério Público do Ceará (MPCE), apontando o encerramento das investigações na esfera criminal.

POLICIAIS RESPONDEM A PROCEDIMENTO

Na última quinta-feira (2), o governador Elmano de Freitas confirmou a investigação contra dois policiais civis e disse que a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) vai "apurar responsabilidades" dos agentes responsáveis pela custódia da plantação de 290 mil pés de maconha encontrados em Acopiada, Interior do Estado.

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"Se o delegado tem responsabilidade ou não, quem vai dizer é a apuração", disse Elmano, em coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral, durante evento de entrega de celulares furtados e roubados.

A exoneração não é demissão. O policial foi afastado do cargo comissionado que exercia, mas segue trabalhando em outra área.

O ato encontra respaldo na Lei nº 13.441, de 29 de janeiro de 2004, "que dispõe sobre o processo administrativo-disciplinar aplicável aos Policiais Civis de carreira do Estado do Ceará, conforme disposto no art. 43 e seu parágrafo único: Art. 43".

"O policial civil de carreira que estiver respondendo a processo administrativo-disciplinar somente poderá ser demitido de seu cargo ou função efetiva após o julgamento. Parágrafo único. O policial civil de carreira que estiver respondendo a processo administrativo-disciplinar fica impedido de permanecer em cargo comissionado ou de ser nomeado para assumir cargo comissionado ou função de chefia de qualquer natureza em órgão da Administração Pública Estadual, enquanto durar o julgamento do processo administrativo disciplinar".

Governador foi ao local da plantação

Uma denúncia feita pelo deputado federal André Fernandes iniciou a investigação no dia 28 de junho de 2026.

Ele publicou vídeos que mostravam diversos pés de maconha ainda preservados, quando a lei obriga a custódia e incineração da droga.

Elmano de Freitas foi presencialmente ao local onde a droga foi encontrada, em uma fazenda de Acopiara, para supervisionar o terreno e a destruição da droga.

O terreno foi arrendado para um terceiro por um fazendeiro e empresário da região. Ambos já estão identificados pela Polícia Civil.

O proprietário chegou a ser preso. João Holanda Neto, 59, foi solto em audiência de custódia em razão da saúde dele.

DESTRUIÇÃO DAS DROGAS

"Houve uma denúncia e, no meu entender, a denúncia é muito grave, de que, aqui, teria havido negligência para que o crime pudesse atuar e até levar algum bem daqui. Nós vamos apurar absolutamente tudo. Não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. E quero pedir ao deputado que ele tenha a honra de poder, em depoimento, dizer que autoridade teria ligado para suspender o trabalho da Polícia Civil aqui. [...] Nossa determinação é enfrentar o crime de maneira implacável", disse Elmano.

O governador disse, no dia, que a "Polícia não sai daqui enquanto não destruir toda essa plantação”.

Dias depois, André Fernandes fez uma nova denúncia: a de que a droga foi enterrada, em vez de incinerada. No vídeo, postado em suas redes sociais, ele aparece desenterrando parte da plantação durante a madrugada da quinta-feira (2).

Legenda: Deputado fez duas denúncias sobre a custódia da droga. Foto: Reprodução/Instagram

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que foi utilizada uma técnica pelo Corpo de Bombeiros para “destruição e incineração controlada”, que consiste em cavar valas e queimar as plantas e, em seguida, cobrir o material com terra para evitar que o fogo se alastre. “

O que o parlamentar citado encontrou foram restos da referida plantação e de outras plantas do terreno destruídas”, informou a Polícia.