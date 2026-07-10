Dois homens envolvidos na plantação da fazenda da maconha são presos pela Polícia Civil

Dois homens foram presos nesta sexta-feira (10) por envolvimento na plantação de 290 mil pés de maconha encontrados em Acopiara, no interior do Ceará. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que cumpriu dois mandados de prisão temporária contra dois homens de 47 e 21 anos.

Segundo a corporação, os suspeitos são investigados por participação na logística da plantação.

A identidade dos presos não foi revelada pela Polícia Civil. Não se sabe se o arrendatário, que já estava identificado pelas forças de segurança, foi um dos capturados.

A primeira prisão pelo caso aconteceu na semana passada, quando foi cumprido um mandado contra o dono do terreno, o fazendeiro e empresário João Holanda Neto. O homem de 59 anos foi solto cerca de 24h depois da prisão, após a defesa apresentar laudos médicos.

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Investigação da fazenda da maconha continua

A investigação da fazenda da maconha segue em andamento. De acordo com a PCCE, os trabalhos são feitos por equipes da Delegacia de Acopiara, do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI Sul), além de equipes das Delegacias de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e de Narcóticos (Denarc), ligadas ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

"As diligências e oitivas seguem em andamento com a finalidade de elucidar o fato", informou a PCCE.

A plantação foi descoberta dia 25 de junho, em uma das maiores operações. Os 290 mil pés equivalem a cerca de quatro campos de futebol da Arena Castelão.

Delegados da investigação exonerados

Nesta semana, o Governo do Ceará divulgou que dois delegados de Polícia Civil do Ceará (PCCE) que são alvos de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) no caso da suposta falha de custódia da maconha encontrada em Acopiara foram exonerados dos cargos. Conforme documento a que a reportagem do Diário do Nordeste teve acesso, Marcos Sandro Nazaré de Lira, ocupante da função de delegado seccional da 4° Seccional do Interior Sul, e Vicente de Paula Rodrigues, delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Acopiara, foram afastados dos cargos desde o dia 29 de junho de 2026.

Em nota, a PCCE esclareceu que a decisão "trata-se, portanto, de efeito legal automático e temporário, não de antecipação de julgamento de mérito. Os delegados permanecem em atividade, mas fora das funções de chefia".

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que a exoneração dos dois delegados dos cargos em comissão decorre da instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), conforme a Portaria CGD nº 355/2026. A medida atende ao disposto no art. 43, parágrafo único, da Lei nº 13.441/2004, segundo o qual o policial civil de carreira que responde a processo administrativo-disciplinar fica impedido de permanecer em cargo comissionado, ou de ser nomeado para cargo comissionado ou função de chefia de qualquer natureza na Administração Pública Estadual, enquanto durar o julgamento do processo", diz a corporação.