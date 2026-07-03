Polícia diz que concluiu destruição de plantação de maconha e que André Fernandes encontrou restos

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou nesta sexta-feira (3) que a operação de destruição e incineração dos 290 mil pés de maconha encontrados em uma fazenda de Acopiara, no Interior, foi concluída ainda nessa quinta-feira (2). A corporação explicou que, ao contrário do que o deputado federal André Fernandes denunciou, a droga não foi somente enterrada, mas queimada por meio de uma técnica utilizada pelo Corpo de Bombeiros.

VEJA VÍDEO:

Na tarde desta sexta, André Fernandes publicou vídeo acusando o Governo do Ceará de não destruir a plantação da maconha, equivalente a quatro campos de futebol. Ele desenterrou parte do material e denunciou “falha” ou “prevaricação” na operação.

"Elmano, enterrar droga, dinheiro e arma é coisa de bandido. A droga não foi incinerada, foi enterrada. Houve uma falha ou provável prevaricação", disse Fernandes nesta sexta-feira.

Nas imagens, já de manhã, o deputado aparece conversando com um agente da Delegacia de Narcóticos (Denarc) da PCCE e informa que encontrou a droga enterrada e que chamaria um trator para desenterrar o restante. O agente responde, orientando que se deve aguardar o fim da operação.

Governo contesta acusação de Fernandes

Contudo, a Polícia Civil afirma que o que foi desenterrado corresponde a restos da droga.

"A técnica utilizada pelo Corpo de Bombeiros consiste em cavar valas e queimar as plantas com o uso de gasolina e óleo diesel, em seguida o material é encoberto com a terra, evitando dessa forma que o fogo se alastre para a vegetação ao redor. O que o parlamentar citado na demanda encontrou foram restos da referida plantação e de outras plantas do terreno destruídas", explicou a PCCE.

A ação foi acompanhada, conforme a corporação, "de servidores da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), da Vigilância Sanitária, do Ministério Público do Ceará e da Guarda Municipal".

O delegado Pedro Viana, diretor do Departamento de Polícia do Interior Sul da PCCE, informou que foi publicado vídeo que tenta "desacreditar o trabalho das forças de segurança pública do Estado do Ceará".

Fazenda da Maconha

A plantação foi encontrada em operação da PCCE na última quinta-feira (25), em uma das maiores operações de apreensão de plantação da droga dos últimos anos, segundo a corporação.

O caso começou a repercutir nas redes sociais e virou alvo de denúncias. Nesta sexta houve a segunda denúncia de Fernandes sobre a "fazenda da maconha". A custódia do caso está em investigação devido ao relato do parlamentar, que foi ao local no último fim de semana e denunciou que haviam restos da droga ilícita no terreno. O Governo do Ceará instaurou procedimentos para apurar o caso.

Nessa quinta-feira (2), Elmano confirmou que a Controladoria Geral de Disciplina está investigando a conduta de delegados de Polícia. Ainda na ocasião, sem citar nomes, Elmano reconheceu a contribuição da denúncia, que foi feita pelo deputado federal André Fernandes.

É natural que, em algum momento, se tem uma situação ocorrida que a oposição tenha conhecimento, a oposição está no papel dela de denunciar, de falar. É assim. E eu quero dizer que eu agradeço, porque eu não saberia o que estava lá se não tivesse uma informação que foi apresentada como denúncia. Elmano de Freitas Governador do Ceará em declaração na última quinta-feira (2)

Veja nota da Polícia Civil na íntegra:

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) esclarece que a operação de destruição e incineração controlada da plantação de maconha, em uma área equivalente a quatro campos de futebol, no município de Acopiara, realizada por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), foi concluída nessa quinta-feira (02). A finalização da ação teve o acompanhamento de servidores da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), da Vigilância Sanitária, do Ministério Público do Ceará e da Guarda Municipal. A técnica utilizada pelo Corpo de Bombeiros consiste em cavar valas e queimar as plantas com o uso de gasolina e óleo diesel, em seguida o material é encoberto com a terra, evitando dessa forma que o fogo se alastre para a vegetação ao redor. O que o parlamentar citado na demanda encontrou foram restos da referida plantação e de outras plantas do terreno destruídas.