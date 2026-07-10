Mulher é morta dentro de casa e irmão fica ferido após ataque a tiros em Barbalha

Uma mulher foi morta a tiros e o irmão dela ficou ferido após um ataque dentro da própria residência, no município de Barbalha, na noite de quarta-feira (8). Dois homens armados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos contra as vítimas.
De acordo com as informações da TV Verdes Mares, os irmãos estavam na casa no momento em que os suspeitos entraram no local e abriram fogo. A mulher foi atingida por vários disparos e morreu ainda no imóvel, antes da chegada do socorro.
O irmão dela também foi baleado durante a ação criminosa. Ele recebeu atendimento e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.
Após o crime, os suspeitos fugiram do local utilizando uma motocicleta. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região na tentativa de localizar os envolvidos, mas, até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.
Polícia Civil investiga caso
A motivação do homicídio ainda é desconhecida. A Polícia Civil investiga o caso e deve apurar as circunstâncias do ataque, bem como identificar os autores e esclarecer o que motivou a invasão à residência.
A Delegacia de Polícia Civil de Barbalha é responsável pelo inquérito que apura o homicídio e a tentativa de homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou capturado.