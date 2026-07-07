Prefeito de Massapê relata ameaças de morte feitas por casal: ‘Me chamou de tudo que foi nome’

Ozires Pontes (PSDB), prefeito de Massapê, usou as redes sociais para denunciar ameaças proferidas por um casal em frente ao Paço Municipal. Na publicação feita na noite dessa segunda-feira (6), ele ainda relatou que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra os suspeitos. O PontoPoder pediu acesso ao documento, mas não foi disponibilizado pela equipe do gestor.

Segundo Ozires, ele foi abordado por um homem na porta da Prefeitura, de forma alterada, exigindo a resolução de uma situação pessoal. O assunto não foi detalhado na publicação virtual. O prefeito disse que chegou a conversar com o secretário de Finanças, Alex Oliveira, e a dar uma devolutiva ao suspeito a respeito disso.

“Eu disse: ‘Acho que isso aí não dá certo, não, mas o secretário vai lhe receber'. Quando eu estava subindo para a minha sala, ele começou a me ‘esculhambar’, me chamou de tudo que foi nome. Logo em seguida – não deu 5 minutos –, ele voltou com a mulher dele, deu o cavalo de pau no carro em frente ao Paço Municipal, ficou ‘cantando pneu’. Depois, os dois desceram”, disse.

Além dos insultos, de acordo com o prefeito, o homem ameaçou dar um tiro na sua cabeça com uma metralhadora, mencionando que o pegaria em um momento de distração. Ainda conforme o relato, o suspeito fez referências a "facções" e a um "trem" que iria pegar Ozires.

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A polícia, então, foi acionada e localizou o casal em um Corolla de cor prata. Eles foram presos em flagrante, algemados e levados para a Delegacia de Sobral, disse o tucano. Um B.O. contra a dupla teria sido registrado com a presença de três testemunhas, relatou Pontes.

“Quando eu estava dando meu depoimento, a advogada dele disse que ele foi agredido. É mentira, até porque ninguém encostou nele, ninguém pegou na mão dele nem para cumprimentar, porque nem isso ele fez, ele já chegou lá alterado”, completou.

O PontoPoder não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestações.