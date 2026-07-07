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Prefeito de Massapê relata ameaças de morte feitas por casal: ‘Me chamou de tudo que foi nome’

A hostilidade teria começado após um dos suspeitos acionar a Prefeitura em busca de resolução de uma situação pessoal.

Escrito por Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 16:13
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Legenda: Ozires Pontes compartilhou a informação pelas redes sociais.
Foto: Ismael Soares/SVM.

Ozires Pontes (PSDB), prefeito de Massapê, usou as redes sociais para denunciar ameaças proferidas por um casal em frente ao Paço Municipal. Na publicação feita na noite dessa segunda-feira (6), ele ainda relatou que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra os suspeitos. O PontoPoder pediu acesso ao documento, mas não foi disponibilizado pela equipe do gestor. 

Segundo Ozires, ele foi abordado por um homem na porta da Prefeitura, de forma alterada, exigindo a resolução de uma situação pessoal. O assunto não foi detalhado na publicação virtual. O prefeito disse que chegou a conversar com o secretário de Finanças, Alex Oliveira, e a dar uma devolutiva ao suspeito a respeito disso.

“Eu disse: ‘Acho que isso aí não dá certo, não, mas o secretário vai lhe receber'. Quando eu estava subindo para a minha sala, ele começou a me ‘esculhambar’, me chamou de tudo que foi nome. Logo em seguida – não deu 5 minutos –, ele voltou com a mulher dele, deu o cavalo de pau no carro em frente ao Paço Municipal, ficou ‘cantando pneu’. Depois, os dois desceram”, disse.

Além dos insultos, de acordo com o prefeito, o homem ameaçou dar um tiro na sua cabeça com uma metralhadora, mencionando que o pegaria em um momento de distração. Ainda conforme o relato, o suspeito fez referências a "facções" e a um "trem" que iria pegar Ozires. 

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A polícia, então, foi acionada e localizou o casal em um Corolla de cor prata. Eles foram presos em flagrante, algemados e levados para a Delegacia de Sobral, disse o tucano. Um B.O. contra a dupla teria sido registrado com a presença de três testemunhas, relatou Pontes. 

“Quando eu estava dando meu depoimento, a advogada dele disse que ele foi agredido. É mentira, até porque ninguém encostou nele, ninguém pegou na mão dele nem para cumprimentar, porque nem isso ele fez, ele já chegou lá alterado”, completou. 

O PontoPoder não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestações.

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