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Legislativo Judiciário Executivo

Morre Maria Lionete de Oliveira Camerino, primeira prefeita de Crateús, aos 98 anos

Atual prefeita, Janaína Farias (PT), lamentou a morte da antecessora

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
21 de Junho de 2026 - 20:29 (Atualizado às 21:25)
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Legenda: Maria Lionete, 98, foi prefeita de Crateús nos anos 1970.
Foto: Reprodução/Instagram.

Maria Lionete de Oliveira Camerino, primeira mulher prefeita de Crateús, morreu neste domingo (21), aos 98 anos. Em homenagem, a prefeitura do município decretou luto oficial de sete dias. 

“Sua trajetória pública foi marcada pela dedicação ao município e pela importante contribuição para a história política e social de nossa cidade, deixando um legado de trabalho e compromisso com o povo crateuense”, disse a nota oficial da prefeitura. 

Nascida em 1928, Maria Lionete foi prefeita da cidade na década de 1970, antes da redemocratização. 

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Janaína Farias (PT), atual prefeita do município, também lamentou a morte de Lionete nas redes sociais. 

“Primeira mulher a governar Crateús, Dona Lionete foi pioneira, corajosa e visionária. Sua trajetória abriu caminhos para a participação feminina nos espaços de poder e deixou um legado de compromisso público, dedicação e amor por nossa terra”, disse.

A prefeita lembrou ainda a atuação de Lionete como diretora da Escola Lourenço Filho e as contribuições da ex-gestora para a educação do município. 

O velório de Maria Lionete ocorreu no centro de Crateús, na tarde deste domingo (21). 

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