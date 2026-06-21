Morre Maria Lionete de Oliveira Camerino, primeira prefeita de Crateús, aos 98 anos

Maria Lionete de Oliveira Camerino, primeira mulher prefeita de Crateús, morreu neste domingo (21), aos 98 anos. Em homenagem, a prefeitura do município decretou luto oficial de sete dias.

“Sua trajetória pública foi marcada pela dedicação ao município e pela importante contribuição para a história política e social de nossa cidade, deixando um legado de trabalho e compromisso com o povo crateuense”, disse a nota oficial da prefeitura.

Nascida em 1928, Maria Lionete foi prefeita da cidade na década de 1970, antes da redemocratização.

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Janaína Farias (PT), atual prefeita do município, também lamentou a morte de Lionete nas redes sociais.

“Primeira mulher a governar Crateús, Dona Lionete foi pioneira, corajosa e visionária. Sua trajetória abriu caminhos para a participação feminina nos espaços de poder e deixou um legado de compromisso público, dedicação e amor por nossa terra”, disse.

A prefeita lembrou ainda a atuação de Lionete como diretora da Escola Lourenço Filho e as contribuições da ex-gestora para a educação do município.

O velório de Maria Lionete ocorreu no centro de Crateús, na tarde deste domingo (21).