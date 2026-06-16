Deputado Domingos Neto é eleito presidente da Comissão Mista de Orçamento

O deputado federal Domingos Neto (PSD) foi eleito, nesta terça-feira (16) presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO). O colegiado analisa as principais peças orçamentárias do País, incluindo o projeto da Lei Orçamentária Anual, que define a previsão de receitas e a distribuição dos recursos públicos federais.

O parlamentar cearense foi indicado pelo líder do PSD na Câmara, Antônio Brito (BA). “Em um Brasil dividido, uma eleição por aclamação na comissão mais importante do Congresso é uma demonstração de que existe sim a possibilidade de ter acordo e diálogo importante para construir o melhor para o país”, avaliou.

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Em seu discurso após eleito, Domingos Neto ressaltou que este é um ano eleitoral, o que vai exigir mais celeridade e compromisso dos membros da CMO nas deliberações.

“A comissão deve ter a velocidade que o Brasil precisa. E vão ter de mim, como presidente, toda a dedicação para que este colegiado possa prestar o bom serviço que o Brasil espera” Domingos Neto (PSD) Deputado federal

Nos próximos dias, o presidente vai definir o funcionamento da Comissão, designar relatorias para os Projetos de Lei do Congresso Nacional (PLNs), agendar sessão para eleger mesa diretora do colegiado e iniciar cronograma de audiências públicas.