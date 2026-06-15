Com chapa única e votos da oposição, Chico Joia Jr. é reeleito presidente da Câmara de Sobral

O vereador Chico Joia Júnior (União) foi reeleito presidente da Câmara de Sobral no último sábado (13), superando conflito na base do prefeito Oscar Rodrigues (União) pela sucessão na Casa Legislativa. A chapa dele foi a única a ser registrada na disputa e recebeu 14 votos, sendo três de parlamentares da oposição.

Apesar de o assunto ser levado a escrutínio em junho de 2026, a posse da nova Mesa Diretora ocorrerá apenas em janeiro de 2027.

“Essa semana realmente não foi fácil. [...] Há momentos em que a gente dorme e acorda com notícias diferentes, e aqui na Câmara todo dia a gente tem uma emoção diferente. Se não tiver um coração forte, não aguenta”, disse o presidente em discurso de reeleição.

Chico Joia Jr. também agradeceu aos vereadores aliados, ao prefeito Oscar – seu tio – e ao deputado federal Moses Rodrigues (União) pelo apoio na disputa.

Nos últimos meses, governistas como Hermenegildo Neto (MDB) e Mario Vicktor (União) se colocaram como opção ao cargo, rompendo com o presidente e defendendo abertamente a alternância de poder na Câmara.

Contudo, nesse sábado (13), tanto as chapas de oposição a Chico Joia não foram cadastradas quanto os seus representantes não compareceram à sessão de eleição. Sendo assim, a nova Mesa Diretora será composta por:

Chico Joia Júnior (União): presidente;

Sidcley Filho (União): 1º vice-presidente;

Romano (PT): 2º vice-presidente;

Pastor Laerti (MDB): 1º secretário;

Socorrinha Brasileiro (PP): 2ª secretária.

O PontoPoder buscou os vereadores Mario Vicktor e Hermenegildo para esclarecimentos sobre os últimos desdobramentos na Câmara, mas não houve retorno.

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Votação

Entre os 14 votos recebidos pela chapa de Chico Joia Júnior, há três de membros da oposição. São os vereadores do PSB Camilo Motos, Carlos do Calisto e Paulo Albuquerque. Os demais oposicionistas não participaram da votação.

Segundo Camilo Motos, em entrevista ao portal Sobral Online, os colegas foram “liberados” pelo partido na eleição, podendo votar pela recondução do atual presidente ou contrários a isso.

O PontoPoder buscou a presidente do PSB Sobral e deputada estadual, Lia Gomes, e o líder do PSB na Câmara Municipal, Ajax Cardoso, para manifestações sobre essa posição da legenda. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.