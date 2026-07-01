Inscrições do concurso do IBGE com salário de até R$ 4 mil terminam nesta quarta (1º)

O prazo para se inscrever no processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) termina nesta quarta-feira (1º), às 23h. Ao todo, são ofertadas 8.238 vagas em todo o Brasil, sendo 305 no Ceará, para atuação no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, previsto para 2027.
As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio completo e contemplam os cargos:
- Agente Censitário Administrativo
- Agente Censitário de Informática
- Agente Operacional Regional
- Agente Censitário Regional
- Agente Censitário Supervisor
Remuneração e benefícios
Os salários variam entre R$ 2.128,00 e R$ 4.008,00, conforme o cargo escolhido. Além da remuneração, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora da seleção, até as 23h desta quarta-feira (1º).
O processo seletivo visa reforçar as equipes que atuarão na preparação e execução do próximo Censo Agropecuário, responsável por levantar informações sobre a produção agropecuária, florestal e aquícola em todo o território nacional.