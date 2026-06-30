Prefeitura de Fortaleza abre seleção com 25 vagas para bolsas de graduação

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas (COESD), está com inscrições abertas para seleção de 25 bolsistas de graduação para atuar no projeto "Comitês Escolares de Prevenção à Violência e ao Uso de Drogas".

Interessados podem se inscrever até o dia 10 de julho por meio de um formulário online. A carga horária é de 15h semanais com remuneração de R$ 500 por mês.

Podem participar estudantes matriculados entre o 1º e o penúltimo semestre dos seguintes cursos:

Psicologia;

Serviço Social;

Enfermagem;

Arquitetura e Engenharias;

Ciências Sociais;

Comunicação/Mídias Digitais;

Gestão/Administração Pública;

Computação/Informação;

Artes;

Licenciaturas.

Cada selecionado irá atuar em um dos 25 comitês criados para o projeto. Eles estão distribuídos entre cinco instituições de ensino da Secretaria Municipal de Educação (SME) e 20 da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc).

Conforme o edital, os bolsistas deverão realizar diversas tarefas de apoio à pesquisa, como auxiliar na coleta e análise de dados do funcionamento dos comitês e colaborar na mentoria técnica e no fornecimento de orientações de boas práticas para as equipes de cada escola.

>>> Veja o edital completo

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Detalhes do processo seletivo

No formulário de inscrição, os candidatos terão que fornecer dados pessoais, informar se é bolsista ProUni, anexar um currículo ou portifólio e responder três perguntas abertas sobre o tema dos comitês.

Essas informações serão analisadas pela comissão. Os que avançarem para a próxima fase deverão comparecer em uma entrevista, em que serão avaliadas competências como desempenho na expressão oral, arguição, motivação e criatividade.

As entrevistas poderão ser realizadas de duas formas: presencial ou remota, ficando a escolha a critério do candidato no momento de preenchimento do formulário.

O resultado final da seleção será publicado no site da prefeitura de Fortaleza no dia 30 de julho.

Cronograma