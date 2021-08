Concurso da Assembleia Legislativa do Ceará terá data de aplicação da prova alterada

A data para a aplicação da prova do concurso público da Assembleia Legislativa do Ceará deve mudar, anunciou o presidente da Casa legislativa, deputado estadual Evandro Leitão (PDT), nesta quarta-feira (25). Inicialmente, a seleção estava marcada para acontecer no dia 7 de novembro.

Segundo o parlamentar, a solicitação para mudança de data já foi enviada, via ofício, no dia 19 de agosto para a banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Desde então, a Assembleia aguarda retorno para definição da nova data, que segundo o político deve ser divulgada ainda este ano.

Leitão explicou que a mudança foi motivada pelas solicitações de internautas, que observaram que a avaliação estava marcada para acontecer no mesmo dia em que a prova objetiva do concurso público da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) será aplicada.

No documento enviado à Cebraspe, o deputado disse que frisou ainda que a nova data também resguarde os dias 21 e 28 de novembro, período em que serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já que a seletiva também é destinada a pessoas de nível médio.

O certamente de seleção de novos servidores para a Assembleia Legislativa do Ceará foi anunciado em 2019, mas vinha sendo adiado devido à pandemia da Covid-19.

"O concurso é para 100 vagas, sendo 70 para nível superior e mais 30 para nível médio para cargos nas áreas de direito, tecnologia da informação, contabilidade, comunicação, administração, engenharia, economia e arquitetura", revelou o presidente em outra ocasião.

Os salários serão de R$ 2.200 para nível médio e de R$ 4.500 para nível superior. Mais de 33 mil pessoas se inscreveram para o concurso.