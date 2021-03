Do sonho de Lauro Fiúza na Espanha à "offshore" de Caucaia

Em abril de 2009, o empresário cearense Lauro Fiúza Júnior e sua empresa, a Servtec, organizaram uma missão empresarial brasileira que, liderada pelo então ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, passou uma semana na Espanha em visita aos principais projetos de geração de energia eólica daquele país.



O ministro, que, ao sair de Brasília, levava consigo uma forte desconfiança sobre essa fonte renovável, retornou de Madri com a certeza de que a força dos ventos seria capaz de, no Brasil, gerar um novo, bom, promissor, sustentável e rentável negócio.

Este colunista, a convite da Servtec, foi o único jornalista a integrar a missão, de cuja programação, além da visita aos grandes parques eólicos espanhóis, localizados em diferentes regiões e cidades, constou uma visita à sede do Parlamento de Espanha, em cujo plenário foi anunciado a grande meta do seu governo nacional para o ano 2020: a geração de 20 mil MW(megawatts) da fonte eólica.

Essa meta foi cumprida um ano antes: em 2019, a Espanha alcançou a geração de 25,7 mil MW de energia eólica. Hoje, ela já representa 25% de toda a energia gerada lá.

Foi depois da missão organizada por Lauro Fiúza e apoiada pela embaixada do Brasil em Madri, que o governo brasileiro incluiu no seu plano estratégico o desenvolvimento de projetos de geração de energia eólica.



Neste momento de 2021, segundo o site da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), fundada em 2002 por Fiúza e outros empresários, o Brasil tem 695 usinas eólicas em operação, gerando 18 GW (gigawatts) e com mais 3,4 GW em construção, em várias regiões do país, principalmente no Nordeste.



Ontem, Lauro Fiúza Júnior transmitiu mensagem a esta coluna, destacando o conteúdo da matéria aqui divulgada sobre o projeto de instalação, no litoral de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, de uma usina “offshore” que produzirá 600 MW. Fiúza afirma:

“É um projeto desenvolvido por um grupo competente, sob o comando local do engenheiro Lúcio Bonfim,, um profissional de larga experiência no setor público e privado, e tem a iniciativa pioneira de investir nesse novo nicho de geração Eólica (ele usa maiúscula para fortalecer a importância dessa fonte renovável, limpa e natural), agora ‘offshore’, que cresce muito rapidamente em várias regiões do mundo”.

Na opinião de Lauro Fiúza, “a escolha de implantar seus primeiros parques no Ceará e no Rio Grande do Norte foi super bem definida, pois temos nesta região as melhores bacias de vento do Brasil”.



Por sua vez, Lúcio Bonfim, também com o mesmo objetivo de abordar a matéria que ontem esta coluna publicou, tratando das dificuldades que o projeto da usina “offshore” de Caucaia enfrentará até o início de sua construção, diz:

“Essa mesma desconfiança (manifestada pela fonte que deu origem à matéria) era a que existia no início da década deste Século, quando se falava nos primeiros projetos de eólicas “onshore” no Brasil. Não é diferente daquela época, quando os primeiros leilões de eólicas partiam de R$ 250/MW e hoje estão em torno de R$ 100/MW. Também se falava de falta de regulação e de incertezas aos investidores. É o mesmo discurso”.

Lúcio Bonfim finaliza, reafirmando seu entusiasmo:



“Nós acreditamos na viabilidade, faltando somente uma coisa: a decisão do Governo Federal sobre o primeiro leilão específico para eólicas ‘offshore’. O resto nós faremos para implantar”.

MUITA CHUVA E NENHUMA INUNDAÇÃO

Uma chuva que marcou 121 milímetros nos pluviômetros da Funceme, registrados na noite de quinta-feira e na madrugada e manhã de ontem em Fortaleza, testou, com sucesso, o novo sistema de drenagem construído na Avenida Alberto Craveiro, que era um eterno ponto de alagamento, interrompendo o tráfego de veículos.

Agora, depois das obras de drenagem feitas pela PMF na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio, aquela área, que se estende pelo entorno do Makro, está como os campos de futebol da Inglaterra: chove, chove e não inunda.

Bom trabalho da engenharia cearense.

ÒLEOS ESSENCIAIS DO CEARÁ PARA OS EUA

Mais um exemplo de competência dá o empresário cearense.

A Agropaulo, empresa do Grupo Telles, capitaneada por Everardo Telles, começará a exportar para os EUA um novo produto: óleos essenciais aromáticos, que são caríssimos aqui e lá fora.

Produzidos em sua fábrica de Jaguaruana, esses óleos são extraídos de plantas aromáticas formadas por compostos químicos com propriedades antioxidantes, antissépticos e repelentes, como informa o economista Fabiano Mapurunga, diretor da empresa.

As plantas cultivadas em uma área de 50 hectares, que serão 100 dentro de um ano, na zona rural daquele município, são Alecrim Pimenta, Capim Pimenta, Hortelã do Campo e Cintronela, mas outras ainda serão agregadas.

A Agropaulo já produz 10 óleos essenciais com a marca Natessential, a mesma que será usada nos produtos a serem exportados para o mercado norte-americano, onde esses produtos têm alta demanda, e por isto mesmo têm bom preço.

Esta coluna repete: o melhor do Ceará é o cearense.

AO DNOCS O QUE DEVE SER DO DNOCS

Engenheiro aposentado do Dnocs, Cássio Borges manda mensagem a esta coluna, aliando-se à tese do também engenheiro José Carlos Braga, para quem o Projeto São Francisco de Integração de Bacias poderá transformar-se em “mais um elefante branco”, se o governo federal não solucionar logo os seus vários problemas de operação, manutenção e custeio.

Mas Cássio Borges discorda da opinião de Braga, para quem só a exclusiva participação da iniciativa privada na operação e manutenção do projeto o salvará do desastre.

“Por que entregar, de mão beijada, à iniciativa privada um empreendimento público que consumiu R$ 10 bilhões e está pronto e em operação experimental? Isto não faz sentido”, diz Borges.

Ele ainda acrescenta: “Deve ser entregue ao Dnocs, e não a outro órgão federal, a tarefa de administrar o Projeto São Francisco, pois é o Dnocs que tem a expertise da construção e da gestão dos açudes públicos nordestinos”.

SENAI NACIONAL CONHECE O ELMO CEARENSE

Idealizado por um médico cearense e desenvolvido pelos técnicos do Sebrae-Ceará, o Elmo – um capacete especial que evita a intubação de doentes de Covid-19 – foi apresentado ontem, sexta-feira, à cúpula do Senai nacional, da qual recebeu elogios.

A apresentação, por vídeo conferência, foi feita pelo diretor regional do Senai-Ceará, engenheiro Paulo André Holanda.

O Elmo é um mecanismo de respiração artificial não invasiva, por meio de uma cápsula de PVC e silicone com conexões, e com a grande vantagem do baixo custo, e ainda de poder ser desinfectado e reutilizado.

O capacete de reprodução assistida Elmo vem salvando vidas em hospitais do Ceará, Alagoas, Goiás, Mato Grosso e Amazonas.

Criado no Ceará para tratar pessoas em situação leve, moderada e em alguns casos, em estado grave da Covid-19, o Elmo diminui em até 60% as necessidades de intubação e pode ser aplicado também nas UPAs.



Acomodado ao pescoço do paciente, hermeticamente fechado por um colar macio, o Elmo permite ofertar oxigênio a uma pressão definida ao redor da face, sem necessidade de intubação e com total proteção aos profissionais de saúde.

UMA PERGUNTA QUE SURGE

Começaram a politizar, também, os slogans da pandemia.

Aí surge uma pergunta:

Vai dar certo depois que passar ou vai passar depois que der certo?

O MUNDO ENCALHOU NO CANAL DE SUEZ

Na segunda-feira passada, um navio “full contêiner” encalhou bem na entrada do Canal de Suez, interrompendo o tráfego de embarcações que movimentam 12% do comércio mundial.



Os prejuízos diários – repita-se, diários – que esse encalhe está provocando às empresas transportadoras e às exportadoras e importadoras do planeta passam dos US$ 100 milhões.

Até ontem, foram frustradas as tentativas de tirar do banco de areia o navio de 400 metros de comprimento.

Os preços do petróleo vão subir, pois é pelo Canal de Suez que passa quase toda a produção de petróleo do Oriente Médio.

Má notícia para o consumidor brasileiro, já apenado por grandes altas do preço da gasolina e do diesel impostas pela Petrobras.

MAIS UMA SEMANA DE ISOLAMENTO

No Ceará, teremos mais uma semana de isolamento social rígido, que se prolongará até o Domingo da Ressurreição, dia 4 de abril.



É mais uma tentativa para evitar aglomerações e a propagação do vírus da Covid-19.



O governador Camilo Santana e seu secretário de Saúde, Dr. Cabeto, cumprem as recomendações da OMS que, por sua vez, seguem o que recomenda a cartilha da ciência médica.

Restaurantes, bares, hotéis, barracas de praia e toda a cadeia produtiva do turismo – que é extensa – ampliam seus prejuízos, mas, em compensação, já veem em descendência a curva de óbitos por causa da pandemia.