Torcida do Ceará prepara mosaico para celebrar 109 anos do clube; veja os detalhes

Com a liberação total da torcida, os alvinegros se mobilizam para homenagear o Ceará pelos 109 anos de fundação, na próxima sexta-feira, 2 de junho. Um mosaico está sendo preparado com objetivo de celebrar a data na Arena Castelão, quando a equipe vai enfrentar a Chapecoense, em jogo da Série B do Brasileirão. Mais de 15 mil pessoas já confirmaram presença.

O mosaico terá uma mensagem alusiva aos 109 anos do Ceará. Além disso, haverá pirotecnia. Cerca de 200 pessoas devem participar da montagem e da prepração de toda a festa.

"Fomos pegos de surpresa com a liberação de público geral. Já íamos fazer uma homenagem, porém em pequena escala. Agora, sabendo que será um jogo para mais de 40 mil pessoas, estamos refazendo a nossa logística e principalmente a demanda para uma grande festa na arquibancada. Estamos correndo contra o tempo para poder homenagear o nosso Ceará Sporting Club. Dentro do que podemos fazer em 3 dias, já estamos fazendo. A data é de suma importância para cada componente nosso, e com a ajuda de todos os nossos comandos iremos mais uma vez sacudir a Arena Vozão", explicou Jeysivan Santos, presidente da Cearamor, maior torcida organizada do Alvinegro.

Legenda: Torcida do Ceará prepara mosaico para celebrar aniversário do clube. Foto: Kid Junior/SVM

Após cinco jogos sem torcida e um com a presença liberada de mulheres, crianças e PCDs, a diretoria jurídica do Ceará conseguiu a liberação total de público após recurso no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). O próprio tribunal puniu o clube com 8 jogos sem público após invasão de campo ocorrida no jogo contra o Cuiabá, ainda em 2022, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a reversão da pena em doações para seis instituições de caridade, o Alvinegro vai poder contar com a torcida sem restrições, nos jogos contra a Chapecoense e contra o CRB. As duas partidas vão ocorrer na Arena Castelão.

O Ceará está em 10º na tabela, com 13 pontos. Já o Furacão do Oeste é o primeiro fora da zona de rebaixamento (16º), com 9 somados.O duelo ocorre nesta sexta-feira (2), às 19h (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o jogo em tempo real e ao vivo.