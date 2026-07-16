Ceará negocia rescisão de lateral esquerdo Fernando, após proposta da Chapecoense

O Ceará deve rescindir o contrato com o lateral-esquerdo Fernando, que recebeu proposta da Chapecoense, clube da Série A. A informação foi divulgada pelo Canal do Vozão e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Após a proposta do time catarinense, o Ceará vai liberar o jogador e rescindir o contrato, já que reforçou o setor com a chegada de Sávio. Fernando não foi relacionado para o jogo com o América-MG, na sexta, no Independência pela Série B.

Fernando jogou 32 jogos pelo Ceará na temporada vindo do Athletico-PR. Ele fez 1 gol e deu duas assistências.

O jogador vinha sendo muito criticado pela torcida e foi substituído ainda no intervalo no jogo anterior contra o Athletic.

Para a posição, o Ceará tem Sanchez e o recém chegado, Sávio.