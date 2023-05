Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra Chapecoense pela Série B; veja valores

O Ceará iniciou nesta terça-feira (30), a venda de ingressos para o jogo contra a Chapecoense. A partida está marcada para sexta-feira (2), às 19h, na Arena Castelão, pela 10ª rodada da Série B. Será a primeira partida com venda de ingresssos para jogos do Vozão, após fim da punição no STJD.

Assim, a torcida do Ceará já pode adquirir ingressos para a partida nos seguintes pontos de venda: Shoppings (Maracanaú, Messejana, Parangaba, Papicu, Kennedy, Iguatemi e Eusébio) e Loja da Sede. As vendas on-line pode ser feitas pela vozaotickets.com

Confira os valores:

- Inferior Norte e Sul: R$20,00 / R$10,00

- Inferior Central: R$30,00 / R$15,00

- Superior Norte e Central: R$20,00 / R$10,00

- Premium: R$240,00 / R$120,00

- Especial: R$100,00 /R$50,00



Troca de ingressos

Vale lembrar que Mulheres, crianças e PCD podem retirar o ingresso nas lojas, realizando a troca do produto de higiene, como ocorreu na partida do domingo anterior contra o Novorizontino, quando 37 mil compareceram ao estádio para apoiar o Vozão.