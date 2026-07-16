Brasileirão retorna nesta quinta-feira com jogos da 19ª rodada; veja datas e horários

Competição foi interrompida por causa da Copa do Mundo e terá quatro partidas antes da decisão do Mundial

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Palmeiras e Flamengo lutam pelo título.
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
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O Campeonato Brasileiro está de volta nesta quinta-feira (16) após a pausa para a disputa da Copa do Mundo. A CBF já havia detalhado, ainda em junho, a tabela entre a 19ª e a 24ª rodada. Antes da final do Mundial, marcada para o próximo domingo (19), quatro partidas abrem a retomada da Série A.

A última rodada antes da paralisação foi disputada em 31 de maio. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 41 pontos e chega ao reinício da competição na primeira colocação. O Flamengo aparece em segundo lugar, com 34 pontos e um jogo a menos, mantendo-se na disputa pelo título.

Na parte inferior da tabela, a luta contra o rebaixamento também segue acirrada. Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense ocupam o Z-4 e tentam aproveitar o retorno da Série A para iniciar uma reação na competição.

Confira os jogos da retomada da 19ª rodada:

  • 16/07 (quinta-feira), às 19h30 — Botafogo x Santos — Nilton Santos (Engenhão)
  • 16/07 (quinta-feira), às 19h30 — Vitória x Vasco — Barradão
  • 17/07 (sexta-feira), às 20h — Fluminense x Bragantino — Maracanã
  • 17/07 (sexta-feira), às 20h — Mirassol x Grêmio — Maião
  • 21/07 (terça-feira), às 19h30 — Atlético-MG x Bahia — Arena MRV
  • 22/07 (quarta-feira), às 19h30 — Coritiba x Palmeiras — Couto Pereira
  • 22/07 (quarta-feira), às 21h30 — São Paulo x Athletico-PR — Cícero de Souza Marques
  • 22/07 (quarta-feira), às 21h30 — Internacional x Cruzeiro — Beira-Rio
  • 22/07 (quarta-feira), às 21h30 — Chapecoense x Flamengo — Arena Condá
  • 23/07 (quinta-feira), às 19h30 — Corinthians x Remo — Neo Química Arena
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