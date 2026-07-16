Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quinta-feira (16)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (16) reúne partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, da MLS e da Copa Argentina. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE A)
19h30 | Botafogo x Santos | Record, Premiere, CazéTV e YouTube (CazéTV)
19h30 | Vitória x Vasco | Premiere
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
20h | CRB x Náutico | Xsports, SportyNet e Disney+
MLS
20h30 | CF Montréal x Toronto FC | Apple TV
21h30 | Chicago Fire x Vancouver Whitecaps | Apple TV
21h30 | St. Louis City x Sporting Kansas City | Apple TV
23h30 | Seattle Sounders x Portland Timbers | Apple TV
COPA ARGENTINA
21h45 | Sarmiento de Junín x Boca Juniors | Xsports